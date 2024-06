Podpis, ki prinaša protokol v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter generalni direktor Policije Senad Jušić so podpisali dogovor o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah. Menijo, da gre za pomemben korak, in napovedujejo več preventivnih aktivnosti za zajezitev medvrstniškega nasilja.

Na začetku aprila, po streljanju na eni od finskih osnovnih šol, je bil v enem od slovenskih medijev objavljen komentar z grožnjo o podobnem dogodku v Sloveniji. Policija je takrat o tem najprej obvestila javnost, zaradi česar je bila deležna kritik nekaterih ravnateljev. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta po tem napovedala, da bosta ministrstvi izboljšali protokol komuniciranja in ukrepanja v podobnih situacijah.

Felda, Poklukar in Jušić podpisali dogovor FOTO: MNZ icon-expand

Protokol ukrepanja in obveščanja, ki sta ga ministra podpisala s Policijo, temelji na tako imenovanem sistemu semaforja stopenj varnostnih tveganj. Zelena barva po navedbah Poklukarja pomeni nizko stopnjo, rumena srednjo stopnjo, ko nevarnost za življenje in zdravje otrok obstaja, rdeča pa visoko, ko je nevarnost za življenje in zdravje otrok realna. Poklukar je v izjavi za medije pojasnil, da bo Policija skladno s protokolom določeno domnevno varnostno grožnjo ocenila in določila stopnjo, nato pa obvestila ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki bo obvestilo šole, šele nato pa javnost.

Minister Poklukar je ocenil, da bodo s protokolom izboljšali komunikacijo med ministrstvoma in Policijo, ki aprila ob domnevni grožnji z nasiljem "morda ni bila najboljša". Minister za vzgojo in izobraževanje pa je izpostavil, da je podpis protokola več kot le formalnost. Gre namreč za zelo pomemben korak k zagotavljanju varnosti v šolskem prostoru. To je po njegovi oceni ključno v času razpihovanja sovraštva v imenu tako imenovane svobode govora. 'Zgodovinski trenutek na področju sodelovanja in ukrepanja organov pri preprečevanju groženj' Generalni direktor Policije Senad Jušić je podpis protokola označil kot zgodovinski trenutek na področju sodelovanja in ukrepanja organov pri preprečevanju groženj. Dejal je, da je Policija okrepila svoje sodelovanje z vodstvi šol tudi s svetovanjem v primeru morebitnih varnostnih tveganj.

Darjo Felda, Senad Jušić, Boštjan Poklukar FOTO: MNZ icon-expand

Notranji minister je še izpostavil, da je treba področje medvrstniškega nasilja temeljito nasloviti, kar potrjuje tudi nedavni primer nasilja na Osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice, ko je eden od romskih učencev napadel devetošolca in ga hudo poškodoval. Poklukar je napovedal, da bodo v naslednjem šolskem letu okrepili preventivne dejavnosti v šolah. "Želimo, da šola ostane varen prostor," je izpostavil. Meni sicer, da morajo medvrstniško nasilje najprej nasloviti starši prek pogovora z otroki, prek katerega lahko ocenijo, ali je žrtev nasilja.