Podpis koalicijske pogodbe bodoče desne vlade

Potem ko so organi vseh petih strank potrdili koalicijsko pogodbo, bodo prvaki bodočih vladnih strank, predsednik SDS Janez Janša, predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič dopoldne predvidoma tudi podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat.

Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom niso razkrivali. Nekatere rešitve, ki jih snuje bodoča koalicija, so sicer v minulih dneh že zaokrožile v javnosti, razbrati jih je bilo mogoče tudi iz izjav predstavnikov peterice strank.

Koalicijska pogodba tako po Logarjevih besedah upošteva njihov predlog ustanovitve Skoka, oz. oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije. Po besedah poslanca SDS Aleša Hojsa pogodba vsebuje brezplačne bančne storitve za prejem plače in pokojnine. Bregantova pa je med obljubami, ki jim jih je uspelo zapisati v pogodbo, naštela ukrepe s področja olajšav za kmete, mladih prevzemnikov kmetij in prejemanje bolniškega nadomestila že 7. dan.