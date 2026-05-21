Slovenija

Podpis koalicijske pogodbe bodoče desne vlade

Ljubljana, 21. 05. 2026 06.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tina Bregant, Jernej Vrtovec, Janez Janša, Anže Logar, Marko Lotrič

Stranke SDS, NSi, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah STA že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju bo v petek.

Potem ko so organi vseh petih strank potrdili koalicijsko pogodbo, bodo prvaki bodočih vladnih strank, predsednik SDS Janez Janša, predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič dopoldne predvidoma tudi podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat.

Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom niso razkrivali. Nekatere rešitve, ki jih snuje bodoča koalicija, so sicer v minulih dneh že zaokrožile v javnosti, razbrati jih je bilo mogoče tudi iz izjav predstavnikov peterice strank.

Koalicijska pogodba tako po Logarjevih besedah upošteva njihov predlog ustanovitve Skoka, oz. oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije. Po besedah poslanca SDS Aleša Hojsa pogodba vsebuje brezplačne bančne storitve za prejem plače in pokojnine. Bregantova pa je med obljubami, ki jim jih je uspelo zapisati v pogodbo, naštela ukrepe s področja olajšav za kmete, mladih prevzemnikov kmetij in prejemanje bolniškega nadomestila že 7. dan.

Med rešitvami, ki so zaokrožile, pa so tudi spremembe pri plačevanju nadomestila za bolniško za zaposlene, spremembe dohodninske lestvice in davčne politike, ponovno uvedbo avtocestne policije in obveznega letnega testiranja funkcionarjev na droge.

Bodoči koalicijski partnerji naj bi torej pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu prvaku SDS Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice. Na tajnem glasovanju lahko tako Janša, če ne bo presenečenj, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti.

