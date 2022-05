PRENOS V ŽIVO: Golob, Fajonova in Mesec podpisali koalicijsko pogodbo

Po tem, ko so organi vseh treh prihodnjih koalicijskih strank potrdili koalicijsko pogodbo, so jo predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec danes tudi podpisali, zdaj pa jo predstavljajo javnosti.

Ko smo dobili na volitvah zelo jasno izraženo voljo ljudi in mandat, kaj od pričakujejo in si od nas želijo, je bila odločitev o tem, s kom naj se pogovarjamo o koaliciji, zelo enostavna, je uvodoma dejal Golob. "Ravno ta hitrost, ki nam jo marsikdo zavida, dokazuje, da je bila enostavna in volja ljudi jasna. Če ne bi bila, se ne bi uspeli tako hitro govoriti o tem, katere so smeri, projekti in vrednote, ki jih bomo skupaj zagovarjali v bodoči vladi. Da smo danes tukaj in da bomo že prihodnji teden uspeli dokončati proceduro v parlamentu, je najboljši dokaz, da sledimo mandatu ljudi, ki so nam ga zaupali ljudje na volitvah pred točno mesecem dni."

"Vem, da nas boste vsi sodili po dejanjih in ne po besedah in prav je tako. Ena stvar, ki jo že izvajamo od prvega dne, je sprememba v nastopih in političnem govoru. Če ste opazili, nisem rekel niti besede o prejšnji vladi in tudi ne bom. Ker nismo zato tukaj, da se izgovarjamo na kogarkoli ali ukvarjamo s komerkoli, ampak da udejanjimo to, kar smo ljudem obljubili. In ta sprememba politične kulture, ki naj bo spoštljiva, ampak odločna in usmerjena v prihodnost, je nekaj, kar je tudi moja osebna zaveza, ne samo koalicijska, vsem - tako ljudem kot medijem.

Fajonova je povedala, da danes začenjajo pisati novo poglavje o prihodnosti Slovenije in s podpisom koalicijske pogodbe oblikujejo to, kar so volivci odločili 24. aprila, to je vlada sprememb. "Naši trije podpisi pod pogodbo so podpisi pod skupne cilje in skupne ideje za uresničitev skupne vizije o prihodnosti Slovenije. Naš cilj je, da Sloveniji zagotovimo močno gospodarstvo, socialno varnost vsem, skladen regionalen razvoj in Slovenijo v jedru Evrope." Nova vlada bo po njenih besedah usmerjena v dvig dodane vrednosti za gospodarstvo, v zeleni in digitalni prehod, v močne javne storitve, močno šolstvo in močno zdravstvo. "Tudi v mednarodni politiki želimo močno, napredno, svobodno Slovenijo. Vrniti ugled naši državi tam, kjer je bil poškodovan in okrepiti zavezništva s partnerji."

Mesec pa je ocenil, da je bilo preteklo desetletje in pol izgubljeno. "Slovenija se je kobacala iz krize v krizo – finančna kriza, privatizacija, varčevalni ukrepi, uničevanje socialne države, migrantska kriza in na koncu skrhano družbeno zaupanje, uničena pravna država in uničena država nasploh. Podpis te koalicijske pogodbe med nami tremi je dan, ko se izgubljeno desetletje in pol končuje. To je napoved vlade, ki bo zrla v prihodnost, ki bo naredila vse, da bo ta koalicijske pogodba za dva mandata in da do leta 2030 ljudem organiziramo državo, ki si jo zaslužijo, za kakršno so se borili in jo so jo letos tudi izvolili."