Slovenija

Generalni direktor Policije podpisal pogodbo o nabavi helikopterjev

Ljubljana, 13. 10. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 3 minutami

N.L. , STA
Generalni direktor policije Damjan Petrič in predstavnik podjetja Leonardo Claudio Vinetti sta danes na Brniku podpisala pogodbo o nakupu dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je podpis pospremila z oceno, da gre za naložbo v življenja.

Prvi helikopter naj bi v Slovenijo prišel oktobra 2027, drugi pa februarja 2028. Skupna vrednost posla (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV.

Kot je poudarila ministrica, si ministrstvo in zdravstvena stroka že vrsto let prizadevata za modernizacijo sistema nujne medicinske pomoči. Današnji podpis je zato ocenila kot zgodovinski.

Prvič namreč Slovenija kupuje dva helikopterja, ki bosta namenjena izključno reševanju življenj. "Namenska helikopterja bosta s svojo notranjo medicinsko konfiguracijo omogočala dostop do hitre in kakovostne nujne medicinske pomoči za vse, ki jo bodo potrebovali, zato menim, da je današnji nakup namenskih helikopterjev investicija v življenja. In ta je tisto, kar šteje," je dejala.

Tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ocenil, da bo storitev helikopterske nujne medicinske pomoči po dobavi novih helikopterjev boljša, ažurna in namenska, saj danes vseeno do neke mere improviziramo.

Da bosta nova namenska reševalna helikopterja pomembno prispevala k sodobnemu, zanesljivemu in učinkovitemu sistemu helikopterske nujne medicinske pomoči, je prepričan tudi Petrič.

Petrič je ob tem izpostavil, da policija na tem področju ni brez izkušenj, helikopterske operacije izvajajo že skoraj šest desetletij. "Imamo vrhunske strokovnjake za policijsko letalstvo in helikoptersko reševanje v gorah, ki so v preteklosti tudi uspešno izvajali in nudili helikoptersko nujno medicinsko pomoč, zato dobro razumemo odgovornost do pacienta, do zdravniške ekipe in do ljudi, ki v stiski čakajo na pomoč, in prav zato bomo prevzem prevozniškega dela dejavnosti izvedli z največjo mero predanosti, skrbnosti in profesionalnosti," je napovedal Petrič.

Predstavnik Leonarda Andrea Mirteto pa je zagotovil, da so v podjetju Leonardo predani sodelovanju z lokalnimi oblastimi, saj želijo ponuditi najboljšo storitev. Izpostavil je, da Slovenija ne kupuje zgolj plovil, ampak sistem, torej tudi vzdrževanje in usposabljanje posadk, kar bo omogočilo, da se operacije lahko izvajajo na najvišji ravni.

Tip helikopterja, ki ga bodo dobavili, je po njegovih besedah najmodernejši in najboljši te kategorije in se ga lahko uporablja v najtežjih okoliščinah. Zasnovan je za reševalne akcije in pomoč pacientom, hkrati pa omogoča hiter prevoz do bolnišnic. Ob tem je izpostavil izkušnje, saj se helikopterji tega tipa uporabljajo za nujno medicinsko pomoč v 30 državah sveta, od tega večinoma v Evropi, kjer so standardi oskrbe najvišji.

Na vprašanje, koliko lahko helikopter prilagodijo potrebam zdravniške stroke, pa je dejal, da bodo izpolnili vse pogodbene pogoje, da pa bodo sodelovali z naročnikom in opravili prilagoditve, če bo to možno.

Ministrica je danes izpostavila, da je nakup namenskih helikopterjev samo eden od korakov v smeri izboljšanja pogojev delovanja nujne medicinske pomoči. Vzpostavljajo tudi javni zavod za nujno medicinsko pomoč, en del tega zavoda pa bodo tudi letalske operacije zdravstva.

Poleg tega na ministrstvu za zdravje izvajajo še druge ukrepe za krepitev področja nujne medicinske pomoči - ministrica je spomnila na uredbo iz leta 2024, s katero so vse storitve v urgentnih centrih plačane po realizaciji, vzpostavljajo tudi 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo tako kadrovsko kot tudi tehnično opremljeni za takojšnjo obravnavo akutno bolnih, s čimer bodo razbremenili urgentne centre. "Uvajamo tudi srečevalni sistem, ki bo skrajšal čas prihoda ekipe do pacienta. Z vsemi ukrepi torej krepimo mrežo medicinske nujne medicinske pomoči," je izpostavila. Hkrati je napovedala tudi razpis za specializacije urgentnih stanj za diplomirane zdravstvenike iz sistema nujne medicinske pomoči, s čimer želijo razbremeniti zdravnike.

Prvi helikopter naj bi v Slovenijo prišel oktobra 2027, drugi pa februarja 2028. FOTO: Luka Kotnik

Tudi Petrič je dejal, da z današnjim podpisom ne zaključujejo te zgodbe, temveč odpirajo novo poglavje celovitega in sodobnega sistema, ki bo vključeval usposobljene ekipe, sodobno logistiko in jasne standarde kakovosti. "To bo tudi jasen dokaz, da se kot država znamo organizirati, ko gre za zdravje in življenje naših ljudi," je dejal.

Na vprašanje, ali lahko posel še ogrozijo morebitne nove revizije in postopki preverjanja javnega naročila, pa je Poklukar spomnil, da ima pogodba protikorupcijsko klavzulo.

Notranji minister Boštjan Poklukar je v sredo dejal, da so v celotnem postopku javnega naročila spoštovali zakonitost, transparentnost in strokovnost.

Kar se tiče helikopterske nujne medicinske pomoči, je znova poudaril, da gre za pomembno storitev, za katero vlada želi, da ostane javna. Med postopkom javnega naročila pa da so se "soočali z bojem zasebnega interesa proti javnemu" in željami po privatizaciji te storitve.

Julijann
13. 10. 2025 17.33
A Prevolnikova se pa ne zna podpisati?
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
13. 10. 2025 17.33
+1
Ne razumem zakaj je policaj podpisal pogodbo za nujno zdravstveno pomoč. A če se kupi helikopter za Policijo pa jo podpiše direktor bolnice Slovenj Gradec recimo?
ODGOVORI
1 0
jank
13. 10. 2025 17.31
-3
Kaj pa zdaj desničarji, ki so bili v službi lobijev, ki so računali, da bodo vse zminirali in bodo služili s privatno helikoptersko pomočjo. Ali bosta sedaj izvedli oddaje obe največji TV, v katerih bosta povedali, da sta se močno opekli, ker sta nasedli tistim brez argumentov in tako naredila ogromno moralno škodo vsem, ki niso naredili nič narobe v postopku nabave.
ODGOVORI
2 5
biggbrader
13. 10. 2025 17.30
+4
Končno so našli reveža.
ODGOVORI
4 0
XYZ22
13. 10. 2025 17.29
+6
Že na sliki se vidi, da zaradi prečne postavitve nosil nemoreš dostopat do poškodovanca za glavo.
ODGOVORI
7 1
SDS_je_poden
13. 10. 2025 17.32
-1
Nosila se lahko postavi prečno ali vzdolžno. Ima to opcijo.
ODGOVORI
0 1
Bombardirc1
13. 10. 2025 17.29
-5
Skrajni čas je bil, desnjaçki tole blokirajo na polno.
ODGOVORI
1 6
Dragica Cegler
13. 10. 2025 17.29
+4
Zdaj se bodo pa mastili.
ODGOVORI
5 1
SDS_je_poden
13. 10. 2025 17.33
-1
Mamca, pa ne talajo se provizije tako, kot so se pod Jufko.
ODGOVORI
0 1
Primula22
13. 10. 2025 17.26
+3
Adijo pamet, provizija bo padla, levaki srečni. Ogabno, da se stroke ni upoštevalo, fuj
ODGOVORI
7 4
boslo
13. 10. 2025 17.29
+5
Možno, da je že padla, zato taka panika
ODGOVORI
5 0
Omizje
13. 10. 2025 17.30
+0
lahko zavrneš helikoptersko pomoč ukllikor jo boš potreboval ti ali tvoji najožji.mirne sanje še naprej
ODGOVORI
2 2
čriček
13. 10. 2025 17.26
-4
Končno. Čestitam vladi.
ODGOVORI
4 8
Ricola Swiss
13. 10. 2025 17.26
+4
V Dobruški vasi, sedaj vsi navijamo, da bo mavrične barve.
ODGOVORI
7 3
gogi_
13. 10. 2025 17.24
+0
Super,skoda da jih nekateri ne bodo docakali. Izvidi ooeracije kile povefo svoje
ODGOVORI
1 1
BBcc
13. 10. 2025 17.19
+0
Pod to vlado dobimo namenska reševalna helikopterja.👍👌
ODGOVORI
6 6
prašek
13. 10. 2025 17.21
-2
In to, če smem pripomniti, dva odlična helikopterja !!!!
ODGOVORI
7 9
BBcc
13. 10. 2025 17.26
-3
Res je. Odlična.
ODGOVORI
2 5
BBcc
13. 10. 2025 17.17
+0
Končno. Je le uspelo po zaviranju sds, ki je želela privatizacijo. Vrečo brez dna.
ODGOVORI
9 9
SDS_je_poden
13. 10. 2025 17.20
-2
Ne toliko SDS, kot pa NSi. Ampak ja, desnule so metale polena pod noge, drugega pač ne znajo.
ODGOVORI
5 7
Rdečimesečnik
13. 10. 2025 17.14
+3
Plešemo lopovi
ODGOVORI
9 6
prašek
13. 10. 2025 17.18
+2
Lopovi ste že ODplesali !!!!
ODGOVORI
7 5
Ricola Swiss
13. 10. 2025 17.23
+2
Tukaj si v zmoti plesali bodo do aprila, potem je pa plesa konec.
ODGOVORI
5 3
BBcc
13. 10. 2025 17.27
-4
Potem bo drugi ples. Plesalci bodo pa isti.
ODGOVORI
1 5
seter73
13. 10. 2025 17.13
+1
se pravi drzavna revizijska komisija ki je postavljena s strani vlade, je v dveh dneh "strokovno" zavrnila ugotovitev KPK ki je pregledovala vse detajle 3 tedne. Seveda kako pak, ne more izpasti ta butalski senat se enkrat bolj butast kot je.., ob enem bodo pokasirali se provizijo ker gre za eno zadnjih narocil predno odfrči skorumpiranec primorski v vecna lovisca
ODGOVORI
7 6
Bombardirc1
13. 10. 2025 17.33
Grosupeljski podtaknjenec južnih korenin misliš?
ODGOVORI
0 0
Julijann
13. 10. 2025 17.11
+5
A potem bodo s helikopterji policisti vozili delovne migrante.
ODGOVORI
10 5
SDS_je_poden
13. 10. 2025 17.14
-1
Ma ne, tebe osebno bodo zapeli na vitel med letom nad kakšno sotesko. Menda je tvoja glava primerno trda, da sklati nekaj skrhanih skal s pobočja.
ODGOVORI
5 6
prašek
13. 10. 2025 17.19
-5
😆😆SDS ..... 😆😀😀😆😆😆
ODGOVORI
2 7
Minovak
13. 10. 2025 17.11
+3
Pri takem vztrajne navijanju za Leonardo, se postavi upravičeno vprašanje, kolikšna je bila provizija za tako navijanje. Po videnem in poznanem je bila precejšnja, saj je taka ustaljena praksa levih vlad. Če je helikopter ustrezen pa je povsem zanemarljivo.
ODGOVORI
9 6
SDS_je_poden
13. 10. 2025 17.12
+0
Ta helikopter z medicinskim modulom je popolnoma ustrezen za HEMS.
ODGOVORI
6 6
Dooomer
13. 10. 2025 17.10
+0
A to misljo Leonardu plačat, al bodo kr nacionaliziral in postrelil lastnike?
ODGOVORI
3 3
oježeš
13. 10. 2025 17.09
+4
Končno se je začelo odvijati tisto, kar so se posamezniki začeli zavzemati od leta 1979 dalje. Pa so vedno dobivali le polena pod noge in prazne obljube.
ODGOVORI
6 2
Jezna Jasna
13. 10. 2025 17.17
+2
Nekateri, ki so se "kao" zavzemali, so sedaj najbolj metali polena pod noge.
ODGOVORI
2 0
BBcc
13. 10. 2025 17.20
Res je. Končno.
ODGOVORI
0 0
Semek
13. 10. 2025 17.08
+1
se ena farsa levicarjev nesposobnih. golobar odstopi, pa tega skiljota s sabo vzem
ODGOVORI
8 7
