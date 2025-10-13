Generalni direktor Policije podpisal pogodbo o nabavi helikopterjev

Generalni direktor policije Damjan Petrič in predstavnik podjetja Leonardo Claudio Vinetti sta danes na Brniku podpisala pogodbo o nakupu dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je podpis pospremila z oceno, da gre za naložbo v življenja.

Prvi helikopter naj bi v Slovenijo prišel oktobra 2027, drugi pa februarja 2028. Skupna vrednost posla (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV. Kot je poudarila ministrica, si ministrstvo in zdravstvena stroka že vrsto let prizadevata za modernizacijo sistema nujne medicinske pomoči. Današnji podpis je zato ocenila kot zgodovinski.

Prvič namreč Slovenija kupuje dva helikopterja, ki bosta namenjena izključno reševanju življenj. "Namenska helikopterja bosta s svojo notranjo medicinsko konfiguracijo omogočala dostop do hitre in kakovostne nujne medicinske pomoči za vse, ki jo bodo potrebovali, zato menim, da je današnji nakup namenskih helikopterjev investicija v življenja. In ta je tisto, kar šteje," je dejala. Tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ocenil, da bo storitev helikopterske nujne medicinske pomoči po dobavi novih helikopterjev boljša, ažurna in namenska, saj danes vseeno do neke mere improviziramo. Da bosta nova namenska reševalna helikopterja pomembno prispevala k sodobnemu, zanesljivemu in učinkovitemu sistemu helikopterske nujne medicinske pomoči, je prepričan tudi Petrič. Petrič je ob tem izpostavil, da policija na tem področju ni brez izkušenj, helikopterske operacije izvajajo že skoraj šest desetletij. "Imamo vrhunske strokovnjake za policijsko letalstvo in helikoptersko reševanje v gorah, ki so v preteklosti tudi uspešno izvajali in nudili helikoptersko nujno medicinsko pomoč, zato dobro razumemo odgovornost do pacienta, do zdravniške ekipe in do ljudi, ki v stiski čakajo na pomoč, in prav zato bomo prevzem prevozniškega dela dejavnosti izvedli z največjo mero predanosti, skrbnosti in profesionalnosti," je napovedal Petrič.

Predstavnik Leonarda Andrea Mirteto pa je zagotovil, da so v podjetju Leonardo predani sodelovanju z lokalnimi oblastimi, saj želijo ponuditi najboljšo storitev. Izpostavil je, da Slovenija ne kupuje zgolj plovil, ampak sistem, torej tudi vzdrževanje in usposabljanje posadk, kar bo omogočilo, da se operacije lahko izvajajo na najvišji ravni. Tip helikopterja, ki ga bodo dobavili, je po njegovih besedah najmodernejši in najboljši te kategorije in se ga lahko uporablja v najtežjih okoliščinah. Zasnovan je za reševalne akcije in pomoč pacientom, hkrati pa omogoča hiter prevoz do bolnišnic. Ob tem je izpostavil izkušnje, saj se helikopterji tega tipa uporabljajo za nujno medicinsko pomoč v 30 državah sveta, od tega večinoma v Evropi, kjer so standardi oskrbe najvišji. Na vprašanje, koliko lahko helikopter prilagodijo potrebam zdravniške stroke, pa je dejal, da bodo izpolnili vse pogodbene pogoje, da pa bodo sodelovali z naročnikom in opravili prilagoditve, če bo to možno. Ministrica je danes izpostavila, da je nakup namenskih helikopterjev samo eden od korakov v smeri izboljšanja pogojev delovanja nujne medicinske pomoči. Vzpostavljajo tudi javni zavod za nujno medicinsko pomoč, en del tega zavoda pa bodo tudi letalske operacije zdravstva. Poleg tega na ministrstvu za zdravje izvajajo še druge ukrepe za krepitev področja nujne medicinske pomoči - ministrica je spomnila na uredbo iz leta 2024, s katero so vse storitve v urgentnih centrih plačane po realizaciji, vzpostavljajo tudi 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo tako kadrovsko kot tudi tehnično opremljeni za takojšnjo obravnavo akutno bolnih, s čimer bodo razbremenili urgentne centre. "Uvajamo tudi srečevalni sistem, ki bo skrajšal čas prihoda ekipe do pacienta. Z vsemi ukrepi torej krepimo mrežo medicinske nujne medicinske pomoči," je izpostavila. Hkrati je napovedala tudi razpis za specializacije urgentnih stanj za diplomirane zdravstvenike iz sistema nujne medicinske pomoči, s čimer želijo razbremeniti zdravnike.

Prvi helikopter naj bi v Slovenijo prišel oktobra 2027, drugi pa februarja 2028. FOTO: Luka Kotnik icon-expand