Podpisa pogodbe še ne bo: Poklukar odredil izredno revizijo nakupa helikopterjev

Minister Poklukar je še minuli teden napovedal, da bodo pogodbo za nakup helikopterjev podpisali že ta teden. Zdaj pa obrat: podpisa pogodbe še ne bo. Minister je namreč odredil izredno notranjo revizijo nakupa helikopterjev. Še pred tem pa je del stroke znova opozoril, da kljub njihovim opozorilom nujnih sprememb na področju helikopterske nujne medicinske pomoči v doglednem času ne bo. Kot so zapisali, odgovornosti za posledice ne morejo prevzemati.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je odredil izredno notranjo revizijo nakupa helikopterjev za Helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP). Dokler ne dobi njenih izsledkov, pa bodo počakali s podpisom pogodbe o nakupu izbranih helikopterjev Leonardo, je napovedal ob današnjem obisku Gotenice. Televizija Slovenija je v ponedeljek objavila zvočni posnetek s sestanka januarja letos, ko naj bi se v času trajanja postopkov prvega razpisa za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev. Na sestanku naj bi bili "domnevno prisotni" tudi štirje, ki so bili pozneje člani ali nadomestni člani razpisne komisije pri drugem razpisu. Udeleženci so se med drugim pogovarjali, da se lahko glede na zahteve na razpis prijavita zgolj proizvajalca Leonardo in Airbus. Razpravljali so o znanih prednostih in slabostih enega in drugega, med drugim o tem, da Airbusov helikopter omogoča klasično intubacijo, nima pa štirih sedežev, Leonardov helikopter pa ima prečna vodila brez dodatnega prostora za glavo. Iz posnetka pa je razbrati, da so predstavniki letalske policijske enote izrazili, da bi bili bolj zadovoljni s helikopterji proizvajalca Leonardo, saj bi izbira Airbusa vodila v več oziroma dvojna usposabljanja pilotov oziroma ekip, glede na to, da zdaj že letijo z Leonardovim helikopterjem. Minister Poklukar je danes v izjavi za medije dejal, da si je posnetek ogledal, a ni zaznal, da bi na njem preferirali Leonardove helikopterje, "so se pa pogovarjali predvsem o prednostih in slabostih enega in drugega tipa helikopterjev, to so bili scenariji, ki smo jih na nek način tudi vseskozi imeli pred očmi", je dejal. Obe odločitvi bi imeli posledice za logistični oziroma organizacijski del letalske policijske enote "in o tem smo se nenazadnje tudi pogovarjali", je dejal. Pristavil je: "Pogovarjati se o tem, kaj je prednost in slabost enega helikopterja, še ni nezakonita zadeva." Ne glede na to, pa se želi prepričati, ali je bilo vse zakonito s postopki razpisa, kot je sicer prepričan sam. Obenem je opozoril, da so prišli v javnost posnetki iz enote slovenske policije, "ki, verjamem, so bili narejeni tako, da nobeden ni vedel, da se to snema".

Reševalci v zdravstvu: Ne moremo prevzemati odgovornosti za posledice

"Ne moremo prevzemati odgovornosti za posledice," so glede nakupa helikopterjev zapisali zdravstveni delavci, ki so združeni v Sekciji reševalcev v zdravstvu in Sekciji za urgentno medicino. Kot so sporočili, sta obe sekciji – ki delujeta pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije oziroma Slovenskega zdravniškega društva – na Vlado Republike Slovenije in širšo javnost že 4. avgusta naslovili odprto pismo, v katerem so opozorili na nujnost sistemskih sprememb na področju helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Kot so spomnili, so jasno in utemeljeno zahtevali, da se HNMP uredi kot javna zdravstvena služba, da se za njeno izvajanje nabavi plovila z bolniškim interierjem, ki omogočajo optimalno strokovno in varno delo ter da se vzpostavi celotna infrastruktura, nujna za sodoben, učinkovit in varen sistem. "Izhajali smo iz potreb pacientov, ki te spremembe nujno potrebujejo že danes. Vsak dan zamude pomeni slabšo dostopnost, daljše odzivne čase in večje tveganje za slabše izide zdravljenja," so opozorili.

'Odgovornost je na strani odločevalcev'

A kljub njihovim opozorilom, pravijo, se nujne spremembe v doglednem času ne bodo zgodile. "Prevozniški del HNMP se bo še vedno izvajal izven javne zdravstvene službe, izbrana plovila ne bodo optimalna za sodobno strokovno delo, prav tako pa ne bodo namenjena izključno izvajanju HNMP, temveč bodo v souporabi z ostalimi potrebami zdravstva. Ob tem o celotni infrastrukturi, ki bo temelj službe, sploh ni razprave. Opozarjamo, da odgovornosti za morebitne posledice – tako za paciente kot za izvajalce – ne moremo in ne smemo prevzeti. Odgovornost je na strani odločevalcev, ki z odlašanjem pri uvedbi predlaganih rešitev in ignoriranjem stroke ogrožajo razvoj celotnega sistema," so poudarili. Ob tem so demantirali tudi nekatere trditve, ki so se v zadnjih tednih pojavile v javnosti in za katere pravijo, da so zavajajoči ali celo neresnični. Tako so med drugim zavrnili očitek, da se posamezniki, ki so se javno izpostavili, zavzemajo za privatizacijo HNMP. "Na vseh sestankih smo enotno zagovarjali stališče, da se HNMP organizira kot javna služba znotraj sistema nujne medicinske pomoči. Nenazadnje tudi iz Zakona o zdravstveni dejavnosti izhaja, da se lahko nujna medicinska pomoč izvaja izključno kot del javne zdravstvene službe. Zagovarjamo pa, da postane HNMP z medicinskim in prevozniškim delom zaokrožena celota, ki predstavlja le eno od predbolnišničnih enot sistema NMP," so zapisali.

Helikopter za reševanje FOTO: Posnetek videa icon-expand

Prav tako so zanikali nekatere trditve, da so se oglasili šele, ko "njihov" helikopter ni bil izbran. "Nikoli se nismo zavzemali za določenega proizvajalca, temveč izključno za to, da helikopterji za HNMP nudijo bolniški interier, ki omogoča strokovno optimalno delo, varen transport in oskrbo pacientov. To je bila in ostaja ena naših glavnih zahtev," so poudarili. Zavračajo tudi očitek, da se sekciji zavzemata zgolj za izbiro določenega proizvajalca. "Že vrsto let, kar vključuje sodelovanje v razpravah pod prejšnjimi vladami, opozarjamo na celoten sistemski problem: neurejenost organizacije ter pomanjkanje ustrezne infrastrukture in dolgoročne strategije za HNMP. Naša prizadevanja niso bila nikoli omejena na izbiro določenega modela helikopterja, temveč na celovito ureditev sistema," so zapisali.