Slovenija

Podpisa pogodbe še ne bo: Poklukar odredil izredno revizijo nakupa helikopterjev

Ljubljana, 26. 08. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 8 minutami

K.H. , STA
20

Minister Poklukar je še minuli teden napovedal, da bodo pogodbo za nakup helikopterjev podpisali že ta teden. Zdaj pa obrat: podpisa pogodbe še ne bo. Minister je namreč odredil izredno notranjo revizijo nakupa helikopterjev. Še pred tem pa je del stroke znova opozoril, da kljub njihovim opozorilom nujnih sprememb na področju helikopterske nujne medicinske pomoči v doglednem času ne bo. Kot so zapisali, odgovornosti za posledice ne morejo prevzemati.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je odredil izredno notranjo revizijo nakupa helikopterjev za Helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP). Dokler ne dobi njenih izsledkov, pa bodo počakali s podpisom pogodbe o nakupu izbranih helikopterjev Leonardo, je napovedal ob današnjem obisku Gotenice.

Televizija Slovenija je v ponedeljek objavila zvočni posnetek s sestanka januarja letos, ko naj bi se v času trajanja postopkov prvega razpisa za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev. Na sestanku naj bi bili "domnevno prisotni" tudi štirje, ki so bili pozneje člani ali nadomestni člani razpisne komisije pri drugem razpisu.

Udeleženci so se med drugim pogovarjali, da se lahko glede na zahteve na razpis prijavita zgolj proizvajalca Leonardo in Airbus. Razpravljali so o znanih prednostih in slabostih enega in drugega, med drugim o tem, da Airbusov helikopter omogoča klasično intubacijo, nima pa štirih sedežev, Leonardov helikopter pa ima prečna vodila brez dodatnega prostora za glavo. Iz posnetka pa je razbrati, da so predstavniki letalske policijske enote izrazili, da bi bili bolj zadovoljni s helikopterji proizvajalca Leonardo, saj bi izbira Airbusa vodila v več oziroma dvojna usposabljanja pilotov oziroma ekip, glede na to, da zdaj že letijo z Leonardovim helikopterjem.

Minister Poklukar je danes v izjavi za medije dejal, da si je posnetek ogledal, a ni zaznal, da bi na njem preferirali Leonardove helikopterje, "so se pa pogovarjali predvsem o prednostih in slabostih enega in drugega tipa helikopterjev, to so bili scenariji, ki smo jih na nek način tudi vseskozi imeli pred očmi", je dejal. Obe odločitvi bi imeli posledice za logistični oziroma organizacijski del letalske policijske enote "in o tem smo se nenazadnje tudi pogovarjali", je dejal. Pristavil je: "Pogovarjati se o tem, kaj je prednost in slabost enega helikopterja, še ni nezakonita zadeva."

Ne glede na to, pa se želi prepričati, ali je bilo vse zakonito s postopki razpisa, kot je sicer prepričan sam. Obenem je opozoril, da so prišli v javnost posnetki iz enote slovenske policije, "ki, verjamem, so bili narejeni tako, da nobeden ni vedel, da se to snema".

Reševalci v zdravstvu: Ne moremo prevzemati odgovornosti za posledice

"Ne moremo prevzemati odgovornosti za posledice," so glede nakupa helikopterjev zapisali zdravstveni delavci, ki so združeni v Sekciji reševalcev v zdravstvu in Sekciji za urgentno medicino. Kot so sporočili, sta obe sekciji – ki delujeta pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije oziroma Slovenskega zdravniškega društva – na Vlado Republike Slovenije in širšo javnost že 4. avgusta naslovili odprto pismo, v katerem so opozorili na nujnost sistemskih sprememb na področju helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP).

Kot so spomnili, so jasno in utemeljeno zahtevali, da se HNMP uredi kot javna zdravstvena služba, da se za njeno izvajanje nabavi plovila z bolniškim interierjem, ki omogočajo optimalno strokovno in varno delo ter da se vzpostavi celotna infrastruktura, nujna za sodoben, učinkovit in varen sistem. "Izhajali smo iz potreb pacientov, ki te spremembe nujno potrebujejo že danes. Vsak dan zamude pomeni slabšo dostopnost, daljše odzivne čase in večje tveganje za slabše izide zdravljenja," so opozorili. 

Preberi še Zdravniki letalci sprejeli nove helikopterje AW169: 'Napredek za HNMP'

'Odgovornost je na strani odločevalcev'

A kljub njihovim opozorilom, pravijo, se nujne spremembe v doglednem času ne bodo zgodile. "Prevozniški del HNMP se bo še vedno izvajal izven javne zdravstvene službe, izbrana plovila ne bodo optimalna za sodobno strokovno delo, prav tako pa ne bodo namenjena izključno izvajanju HNMP, temveč bodo v souporabi z ostalimi potrebami zdravstva. Ob tem o celotni infrastrukturi, ki bo temelj službe, sploh ni razprave. Opozarjamo, da odgovornosti za morebitne posledice – tako za paciente kot za izvajalce – ne moremo in ne smemo prevzeti. Odgovornost je na strani odločevalcev, ki z odlašanjem pri uvedbi predlaganih rešitev in ignoriranjem stroke ogrožajo razvoj celotnega sistema," so poudarili. 

Ob tem so demantirali tudi nekatere trditve, ki so se v zadnjih tednih pojavile v javnosti in za katere pravijo, da so zavajajoči ali celo neresnični. Tako so med drugim zavrnili očitek, da se posamezniki, ki so se javno izpostavili, zavzemajo za privatizacijo HNMP. "Na vseh sestankih smo enotno zagovarjali stališče, da se HNMP organizira kot javna služba znotraj sistema nujne medicinske pomoči. Nenazadnje tudi iz Zakona o zdravstveni dejavnosti izhaja, da se lahko nujna medicinska pomoč izvaja izključno kot del javne zdravstvene službe. Zagovarjamo pa, da postane HNMP z medicinskim in prevozniškim delom zaokrožena celota, ki predstavlja le eno od predbolnišničnih enot sistema NMP," so zapisali. 

Helikopter za reševanje
Helikopter za reševanje FOTO: Posnetek videa

Prav tako so zanikali nekatere trditve, da so se oglasili šele, ko "njihov" helikopter ni bil izbran. "Nikoli se nismo zavzemali za določenega proizvajalca, temveč izključno za to, da helikopterji za HNMP nudijo bolniški interier, ki omogoča strokovno optimalno delo, varen transport in oskrbo pacientov. To je bila in ostaja ena naših glavnih zahtev," so poudarili.

Zavračajo tudi očitek, da se sekciji zavzemata zgolj za izbiro določenega proizvajalca. "Že vrsto let, kar vključuje sodelovanje v razpravah pod prejšnjimi vladami, opozarjamo na celoten sistemski problem: neurejenost organizacije ter pomanjkanje ustrezne infrastrukture in dolgoročne strategije za HNMP. Naša prizadevanja niso bila nikoli omejena na izbiro določenega modela helikopterja, temveč na celovito ureditev sistema," so zapisali. 

Preberi še So pri izbiri helikopterjev res imeli več besede policisti kot zdravstvena stroka?

Reševalci v zdravstvu so v skupni izjavi znova poudarili, da si Slovenija zasluži sodoben, varen in učinkovit sistem helikopterske nujne medicinske pomoči, ki je primerljiv s standardi razvitih evropskih držav. "To pa je mogoče le z jasno umeščenostjo HNMP v sistem nujne medicinske pomoči, ki deluje kot javna zdravstvena služba, ustreznimi helikopterji z bolniškim interierjem, ki omogoča optimalno oskrbo in nujno infrastrukturo in rešitvami, ki omogočajo zagotavljanje čim večje razpoložljivosti za potrebe pacientov," so izpostavili. 

Kot pravijo, pričakujejo, da bodo sledili ukrepi in rešitve, s katerimi se bodo njihovim zahtevam vsaj približali. "Nenazadnje so za dobrobit pacientov številni drugi izzivi v sistemu nujne medicinske pomoči bistveno pomembnejši, pa se o njih sploh ne razpravlja," so zaključili. 

minister poklukar nakup helikopterjev hnmp
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dzonimakaroni
26. 08. 2025 12.59
sami desni helikopterski strokovnjaki...
ODGOVORI
0 0
wsharky
26. 08. 2025 12.59
+1
ta poklukar je tudi en biserček te vlade
ODGOVORI
1 0
zdravilozavse
26. 08. 2025 12.59
He,He, sami sebi bodo delali izredni nadzor?Strokovnjaki bodo pa verjetno s strani teh zdravnikov, ki so bili najprej močno proti in so si sedaj premislili in potrdili,da je čez noč helikopter postal primeren za reševanje.Strokovnjaki s strani policije pa bodo s pomočjo spleta ugotavljali,da ima helikopter vse certifikate?Če si upajo naj revizijo naredijo tuji zdravstveni reševalci in piloti reševalnih helikopterjev iz alpskih držav Švice, Avstrije,Italije pa, da vidimo kakšne mučke so se šli?
ODGOVORI
0 0
anonimcek
26. 08. 2025 12.58
+2
Pokljukar: Slovenija je varna država!
ODGOVORI
2 0
Hitri Zigi 78
26. 08. 2025 12.52
+5
In podobna zadeva s čolni.
ODGOVORI
5 0
kakorkoliže
26. 08. 2025 12.51
+7
Niti en večji javni razpis se pri nas ne izvede, da se ne bi delilo pod mizo provizije. A ste normalni?
ODGOVORI
7 0
Tomy1
26. 08. 2025 12.51
+6
E moj Poklukar, ti bi bil mogoče dober za gobe nabirat , pa še tam bi se zagiftu , ker bi te prepričal vsak ki ima 5 min. cajta, da je užitna ! Odstop in to takoj ! Banda pokvarjena ...
ODGOVORI
7 1
Glotar
26. 08. 2025 12.49
+7
večjih šalabajzerjev svet dejansko še ni videl...
ODGOVORI
7 0
Dark Knight
26. 08. 2025 12.48
+2
🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
kakorkoliže
26. 08. 2025 12.46
+6
Bolj, ko se zadeva meša bolj smrdi.
ODGOVORI
6 0
vision105
26. 08. 2025 12.42
+12
V tej zgodbi je toliko preobratov iz danes na jutri,da je že vsakemu laiku jasno da tu nekaj zelo smrdi.
ODGOVORI
12 0
Za Slo
26. 08. 2025 12.41
+11
Bravo Pozar report…. Slovenci bo treba zbrati podpise za zakon, ki bo take kljukce parkiral za dolgo in prepovedal politicno delovanje.
ODGOVORI
12 1
Ici
26. 08. 2025 12.41
+5
Očitno je "svet modrecev" iz soseske v jugozahodnem delu Ljubljane, ocenil, da je zdaj, tik pred volitvami afera s helikopterji prenevarna za volilni rezultat. Stari mački so se odločili, da bodo manjkajoče milijone našli nekje drugje. Pametno. Te modrosti na desni niso nikoli imeli.
ODGOVORI
7 2
Make Europe Great Again
26. 08. 2025 12.57
too late .... vsi so spregledali razen tistih "plačanih" kako slabo se zivi pod to vlado
ODGOVORI
0 0
Make Europe Great Again
26. 08. 2025 12.40
+9
haha sam sebe bodo preverjal japajade kdo še vrjame tem nebulozam
ODGOVORI
10 1
natas999
26. 08. 2025 12.40
+8
in kdo bo izvedel notranjo revizijo? verjetno kar sami
ODGOVORI
9 1
PoldeVeliki
26. 08. 2025 12.40
+12
Hahahahahaha tale Gobova vlada je ena huda tragikomedija polna koruocije.
ODGOVORI
14 2
Morgoth
26. 08. 2025 12.54
Bolj grozljivka!
ODGOVORI
0 0
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
26. 08. 2025 12.39
+10
kdo bo preverjal? Naj preveri zunanja revizija. Pri nas samo pometajo.
ODGOVORI
11 1
mataX
26. 08. 2025 12.39
+7
Kako SHIZOFRENA drzava! 🫣
ODGOVORI
8 1
1butnskala
26. 08. 2025 12.39
+5
Cirkus
ODGOVORI
5 0
