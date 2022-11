Podpisali bi deklaracijo o omejevanju sovražnega govora

Napadom in grožnjam javnim osebnostim očitno še ni videti konca – na Twitterju so s smrtjo grozili premierju Robertu Golobu, eno prijavo je podala tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Pri njej so se tudi zbrali vodje poslanskih skupin in govorili o tem, kako zagotoviti boljšo varnost poslancev. Predsednica državnega zbora ne dvomi, da bodo poslanci pri tem vprašanju presegli medsebojne razlike. Varovanje državnega zbora je sicer že okrepljeno, poslanci pa naj bi podpisali tudi deklaracijo o omejevanju sovražnega govora.