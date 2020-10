Podpisali koncesijsko pogodbo za proizvodnjo električne energije na srednji Savi

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je z generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Stojanom Nikoličem podpisal koncesijsko pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Minister je podpisal tudi sporazuma z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe, in sicer z župani občin Zagorje ob Savi Matjažem Švaganom , Laško Francijem Zdolškom , Trbovlje Jasno Gabrič , Hrastnik Markom Funklom in Litija Francijem Rokavcem , so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor.

Koncesijska pogodba določa predvsem tiste vsebine, ki so bistvene za nadaljevanje postopkov umeščanja HE v prostor. Med drugim medsebojne pravice in obveznosti glede izvajanja vodne pravice, trajanje vodne pravice – 50 let, ukrepe za preprečevanje slabšanja stanja voda in preprečevanje nastanka škode ob izrednih dogodkih ter za zagotovitev varnosti pred poplavami. Pri čemer pa nekateri elementi koncesijskega razmerja v danem trenutku še niso določeni oziroma znani. Kot so zapisali na MOP, je to na primer število in točna lokacija hidroelektrarne, potrebna zavarovanja v zvezi s samo gradnjo elektrarn in izvajanjem vodne pravice in bodo v nadaljevanju po umestitvi v prostor določeni z aneksom. Vodna pravica se bo lahko na območju koncesije pričela izvajati šele po dokončanju posamezne HE, takrat bo nastopila obveznost koncesionarja za plačilo za koncesijo, ki se v skladu z uredbo deli med državo in občine na vplivnem območju koncesije, so še zapisali na MOP.

Stojan Nikolić, generalni direktor HSE, je ob podpisu poudaril, da je to dan, na katerega so čakali petnajst let: "Petnajst let smo potrebovali za prvi korak. Vsi glavni in ključni koraki se šele začenjajo. Končno smo dočakali ministra, ki ve, kakšen potencial ima hidroenergija. Dokazal je tudi, da če je volja, se da," je poudaril. Zasavske HE bodo s proizvodnjo 350 GWh nadomestile polovico (50 %) proizvodnje električne energije iz termoelektrarne, ki je delovala na tej lokaciji (TET). Z izgradnjo cele verige pa bo HSE prispeval za dvajsetodstotni (1000 GWh) dvig proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, priklopljene na prenosno omrežje, je dejal.