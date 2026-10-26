Podpisali pogodbe za gradnjo 450 stanovanj v Celju, Kranju in Mirni

Podjetje Tosidos bo v Kranju zgradilo sosesko Ob Savi. V okviru desetih večstanovanjskih objektov bodo zgradili 269 novih stanovanj. Projekt vključuje tudi ureditev zunanjih in prometnih površin, krajinsko ureditev, priključitev objektov na komunalno in energetsko infrastrukturo ter izvedbo javne komunalne opreme, so v sporočilu za javnost zapisali v stanovanjskem skladu.

Podjetje Remont bo s partnerskim podjetjem GIC gradnje v okviru projekta Novi trg v Celju zgradilo 126 najemnih stanovanj v šestih večstanovanjskih objektih. Poleg stanovanjskih objektov je predvidena celovita ureditev pripadajočega območja, vključno z zunanjo, prometno in krajinsko ureditvijo ter komunalno opremo.

Na Mirni pa bosta zgrajena dva večstanovanjska objekta s skupno 55 stanovanji. V enem bo na voljo 30 javnih najemnih stanovanj, v drugem pa 25 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj, namenjenih starejšim in drugim upravičencem, ki potrebujejo prilagojeno bivalno okolje. Projekt obsega tudi ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalne infrastrukture.

Izbrani izvajalec je podjetje TGH s podizvajalci Slemenšek, AGM Starešinič in Novomont. Vrednost pogodbe znaša 7,92 milijona evrov brez DDV.