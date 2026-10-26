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Slovenija

Podpisali pogodbe za gradnjo 450 stanovanj v Celju, Kranju in Mirni

Ljubljana, 26. 10. 2026 14.42 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Soseska Novi trg v Celju

Stanovanjski sklad RS je s podjetji Tosidos, Remont in TGH podpisal pogodbe za izgradnjo skupno 450 novih javnih najemnih stanovanj v Celju, Kranju in Mirni. Skupna vrednost pogodb znaša 62,67 milijona evrov brez DDV, so sporočili iz stanovanjskega sklada.

Podjetje Tosidos bo v Kranju zgradilo sosesko Ob Savi. V okviru desetih večstanovanjskih objektov bodo zgradili 269 novih stanovanj. Projekt vključuje tudi ureditev zunanjih in prometnih površin, krajinsko ureditev, priključitev objektov na komunalno in energetsko infrastrukturo ter izvedbo javne komunalne opreme, so v sporočilu za javnost zapisali v stanovanjskem skladu.

Vrednost pogodbe znaša 36,87 milijona evrov brez davka na dodano vrednost (DDV).

Vizualizacija soseske Ob Savi v Kranju.
Vizualizacija soseske Ob Savi v Kranju.
FOTO: Stanovanjski sklad RS

Podjetje Remont bo s partnerskim podjetjem GIC gradnje v okviru projekta Novi trg v Celju zgradilo 126 najemnih stanovanj v šestih večstanovanjskih objektih. Poleg stanovanjskih objektov je predvidena celovita ureditev pripadajočega območja, vključno z zunanjo, prometno in krajinsko ureditvijo ter komunalno opremo.

Vrednost podpisane pogodbe znaša 17,88 milijona evrov brez DDV.

Soseska Novi trg v Celju
Soseska Novi trg v Celju
FOTO: Stanovanjski sklad RS

Na Mirni pa bosta zgrajena dva večstanovanjska objekta s skupno 55 stanovanji. V enem bo na voljo 30 javnih najemnih stanovanj, v drugem pa 25 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj, namenjenih starejšim in drugim upravičencem, ki potrebujejo prilagojeno bivalno okolje. Projekt obsega tudi ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalne infrastrukture.

Izbrani izvajalec je podjetje TGH s podizvajalci Slemenšek, AGM Starešinič in Novomont. Vrednost pogodbe znaša 7,92 milijona evrov brez DDV.

Vizualizacija soseske na Mirni.
Vizualizacija soseske na Mirni.
FOTO: Stanovanjski sklad RS

Kot je ob podpisu pojasnil predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Remec, so pogodbe z izbranimi izvajalci podpisali, ko so odločitve o oddaji javnih naročil postale pravnomočne. "Podpis gradbenih pogodb predstavlja pomemben korak naprej pri uresničevanju načrtovanih stanovanjskih projektov in povečevanju fonda javnih najemnih stanovanj v treh slovenskih regijah," so Remčeve besede povzeli v sporočilu za javnost.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ne hodimnavolitve
26. 10. 2026 16.23
V Celju bodo gradili? Najprej naj pristojni povedo, kje bodo parkirišča. Sicer Celjani že razmišljamo o tožbi glede parkirišče.
Odgovori
0 0
Diavolo 666
26. 10. 2026 16.17
Beton , beton in beton
Odgovori
0 0
veneti
26. 10. 2026 15.55
kdaj bomo za Slovence kaj zgradili ?
Odgovori
+0
1 1
Eksiflajs96
26. 10. 2026 15.20
Predvsem za prisleke ste pozabil dodat..
Odgovori
+1
3 2
Bbcc12
26. 10. 2026 15.05
To je Janša uredil. UPS zlagal sem se.
Odgovori
+1
2 1
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