Podpisali pogodbe za gradnjo 450 stanovanj v Celju, Kranju in Mirni

Podjetje Tosidos bo v Kranju zgradilo sosesko Ob Savi. V okviru desetih večstanovanjskih objektov bodo zgradili 269 novih stanovanj. Projekt vključuje tudi ureditev zunanjih in prometnih površin, krajinsko ureditev, priključitev objektov na komunalno in energetsko infrastrukturo ter izvedbo javne komunalne opreme, so v sporočilu za javnost zapisali v stanovanjskem skladu.
Vrednost pogodbe znaša 36,87 milijona evrov brez davka na dodano vrednost (DDV).
Podjetje Remont bo s partnerskim podjetjem GIC gradnje v okviru projekta Novi trg v Celju zgradilo 126 najemnih stanovanj v šestih večstanovanjskih objektih. Poleg stanovanjskih objektov je predvidena celovita ureditev pripadajočega območja, vključno z zunanjo, prometno in krajinsko ureditvijo ter komunalno opremo.
Vrednost podpisane pogodbe znaša 17,88 milijona evrov brez DDV.
Na Mirni pa bosta zgrajena dva večstanovanjska objekta s skupno 55 stanovanji. V enem bo na voljo 30 javnih najemnih stanovanj, v drugem pa 25 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj, namenjenih starejšim in drugim upravičencem, ki potrebujejo prilagojeno bivalno okolje. Projekt obsega tudi ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalne infrastrukture.
Izbrani izvajalec je podjetje TGH s podizvajalci Slemenšek, AGM Starešinič in Novomont. Vrednost pogodbe znaša 7,92 milijona evrov brez DDV.
Kot je ob podpisu pojasnil predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Remec, so pogodbe z izbranimi izvajalci podpisali, ko so odločitve o oddaji javnih naročil postale pravnomočne. "Podpis gradbenih pogodb predstavlja pomemben korak naprej pri uresničevanju načrtovanih stanovanjskih projektov in povečevanju fonda javnih najemnih stanovanj v treh slovenskih regijah," so Remčeve besede povzeli v sporočilu za javnost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.