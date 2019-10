Podpisali pogodbe za prenos zemljišč z DUTB na stanovanjski sklad

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Stanovanjski sklad RS sta danes podpisala pogodbe za prenos zemljišč v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu, ki so primerna za gradnjo javnih najemnih stanovanj, z DUTB na sklad. Sklad je hkrati vlado zaprosil za dokapitalizacijo, da bo lahko poravnal kupnino.

DUTB s podpisom prodajnih pogodb prispeva k uresničevanju ciljev države na področju stanovanjske politike, so sporočili.

V Ljubljani bodo prenesli zemljišča Podutik Glince (8,9 milijona evrov brez davka oziroma 10,73 milijona evrov z davkom), kjer je trenutno predvidenih 372 stanovanj, v Novem mestu zemljišča Brod-Drage (820.000 evrov brez davka oziroma okoli milijon evrov z davkom), kjer je predvidenih 180 stanovanj in 65 vrstnih hiš, v Novi Gorici pa zemljišča v Rožni dolini (440.000 evrov brez davka oziroma 536.800 evrov z davkom), kjer je predvidenih 37 stanovanj in 25 vrstnih hiš.

Zemljišča bodo prenesena po ocenjeni tržni vrednosti, ki jo je izbral ocenjevalec, ki sta ga skupaj izbrala DUTB in sklad. Znaša 10,16 milijona evrov brez davka oziroma 12,3 milijona evrov z davkom. Na zemljiščih je po trenutnih načrtih predvidenih skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš.

"Stanovanjski sklad RS in DUTB sta izvedla vse potrebne aktivnosti za sklenitev prodajnih pogodb za nakup zemljišč na lokacijah Podutik Glince v Ljubljani, Rožna dolina v Novi Gorici in Brod-Drage v Novem mestu po sklepu vlade z dne 13. junija 2019. Ker ni šlo za brezplačen prenos zemljišč, sklad pričakuje, da bo njegov ustanovitelj z dokapitalizacijo v vrednosti 12.279.450,50 evra zagotovil sredstva za plačilo obveznosti po pogodbah in v nadaljevanju tudi potrebna sredstva za gradnjo na predmetnih nepremičninah ter kadrovsko sklad okrepil," je v današnjem sporočilu zapisal direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

"Sklad namreč za nakup teh nepremičnin in morebitno gradnjo nima zagotovljenih finančnih sredstev ali stalnih oziroma sistemskih virov financiranja, kar je bilo znano že ob sprejetju sklepa junija 2019. Z dokapitalizacijo in namenskimi sredstvi za izgradnjo bi se dejansko uresničevale zaveze o povečevanju državnih vlaganjih v gradnjo javnih najemnih stanovanj na 0,4 odstotka BDP," je dodal Remec. Sklad je vlado kot predstavnika ustanovitelja že zaprosil za dokapitalizacijo, so navedli v skladu.

Tudi DUTB poudarja uresničevanje ciljev stanovanjske politike. "S podpisom prodajnih pogodb, s katerim prenašamo tri zemljišča iz portfelja DUTB na stanovanjski sklad, DUTB prispeva k uresničevanju ciljev države na področju stanovanjske politike, predvsem k reševanju pomanjkanja najemnih stanovanj na območju Ljubljane, Novega mesta in Nove Gorice," je, kot so ločeno sporočili iz DUTB, dejal glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc.