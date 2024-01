Pogodba za dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana podpisana

Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, podjetje Kolektor Koling in UKC Ljubljana so podpisali pogodbo za dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. V objektu so predvideni prostori za urgenco z diagnostiko in terapijo, specialistične ambulante in 24-urni hospital, oddelek intenzivne in polintenzivne terapije, otroški oddelek, oddelek za zelo nalezljive bolezni ter operacijska dvorana, ki bo hkrati služila tudi kot razbremenitev centralnega operacijskega bloka. Gre za prvo fazo s pogodbeno vrednostjo 95,5 milijona evrov z vključenim DDV.