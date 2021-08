Podpisali pogodbo za pripravo na odvoz odpadkov iz Zaloga

Po danes podpisani pogodbi bo Dolinšek Transport utrdil cestišče za dostop do lokacije, območje zavaroval z mrežasto ograjo, da ne bi bilo dodatnega dovoza odpadkov, stabiliziral odpadek pred širjenjem smradu, postavil betonsko ograjo, ki bo preprečila razlitje na sosednja zemljišča, in nato po odvozu odpadkov odstranil montažno ograjo. Z deli bodo začeli v torek, je ob podpisu pogodbe v prostorih ministrstva v Ljubljani povedal direktor družbe Marko Dolinšek .

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je izrazil zadovoljstvo, da bodo pripravljalna dela stekla takoj in da bodo izvedena v petih dneh. Sledil bo javni razpis za izbiro izvajalca odvoza odpadkov, strošek tega bi lahko po ministrovih besedah dosegel okoli milijon evrov. Na zunanjih površinah odlagališča, katerega upravlja družba ML Surovine, je po ocenah okoli 4000 ton odpadkov, od tega 3000 ton komunalnega blata in 1000 ton pepela. Ne vedo pa še, koliko je odpadkov v pokritem delu. "Ocenjuje se, da je lahko tega zelo veliko," je dejal Vizjak.

Sanacijo bodo izvedli po začeti izvršbi, potem ko družba ML Surovine ni izpolnila odločbe inšpekcije za okolje in naravo, ki je družbi naložilo sanacijo območja. Po Vizjakovih besedah je družba izjavila, da odločbe zaradi nelikvidnosti ne more izvršiti. Krajani Zaloga so že od aprila lani opozarjali na nevzdržne razmere zaradi smradu, ki se je širil zaradi skladiščenja elektrofiltrskega pepela in mulja ter drugih odpadkov. Ker je nujno ukrepati takoj, bo denar za sanacijo založila država, nato pa ga bo izterjala od družbe ML Surovine in lastnika zemljišča, ki je subsidiarno odgovoren, je povedal Vizjak. "Nedopustno je, da bi kot ministrstvo za okolje in prostor izpostavljali ljudi, okolje, vodo potencialnemu onesnaževanju in oškodovanju zdravja ter se šli pravne bitke in tolmačenja, kdo je za kaj odgovoren," je dodal minister. Po njegovih besedah bodo tudi v ostalih podobnih primerih ravnali enako.

Minister Vizjak je poudaril še, da povzročitelj in lastnik iz te situacije ne bosta odšla brez odgovornosti: "Tega ne bomo dopustili. Ker govorimo o kazenski odgovornosti, bo policija opravila svoj del odgovornosti, MOP pa bo izterjal ta sredstva, ki jih bomo sedaj založili za sanacijo nelegalno odloženih odpadkov v Zalogu. Mi smo to dolžni narediti zaradi ljudi in okolja ter preprečiti nadaljnjo škodo. To ne odtehta nobenega denarja, kajti škodo moramo preprečiti."

Prebivalce pozivaju k strpnosti, saj bo v času odstranjevanja odpadkov smrdelo

Predsednik sveta četrtne skupnosti Polje Tone Podobnik je povedal, da so prebivalci na območju pripravljeni na to, da bo v času odstranjevanja odpadkov smrdelo. "Mi jih vnaprej obveščamo in upam, da bodo to sprejeli z razumevanjem," je dejal in dodal, da bo odstranjevanje odpadkov predvidoma trajalo nekaj tednov. Tudi direktor družbe Voka Snaga Krištof Mlakar je povedal, da se bodo prijavili na javno naročilo za odvoz odpadkov. Dejal je, da bo potrebnega nekaj potrpljenja, najbolj pomembno pa da je, da se odpadki pravilno odstranijo.

Kakšna škoda je že nastala v okolju, bodo lahko ocenili, potem ko bo odloženi material odstranjen, je povedal Mlakar in dodal, da pa je jasno, da bi lahko nastala večja škoda, če bi bili odpadki na zemljišču dlje časa.