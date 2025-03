Podpisali pogodbo za ureditev Savinje od Ločice do Letuša

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je ob podpisu pogodbe napovedal sanacijsko obdobje urejanja vodotokov. Kot je dejal, gre za trajne hidrološke rešitve, izvedene na sonaraven način in odporne na podnebne spremembe.

Dejala je, da bodo gradbena dela stala 17 milijonov evrov, osem milijonov evrov od vrednosti projekta pa je bilo porabljenih za pridobivanje zemljišč in pripravo projektne dokumentacije. Projekt, ki bo financiran iz načrta za okrevanje in odpornost, bo predvidoma končan do junija prihodnje leto.

"Globoko smo v zgodbi 450 milijonov evrov za celotno ureditev Savinje v naslednjih petih letih. Projekti nastajajo v tesnem sodelovanju z občinami, pri čemer nas župani obveščajo o razvoju del na terenu," je dejal minister.

Župan Braslovč Tomaž Žohar in njegov polzelski kolega Jože Kužnik sta ob podpisu poudarila, da je za prebivalce obeh občin, ki živijo ob reki Savinji, projekt neprecenljiv. Njegova izvedba namreč prinaša mirnejše in kakovostnejše življenje, predvsem pa varnost.

Žohar je spomnil, da so veliko škodo pred ujmo avgusta 2023 povzročile že poplave v letih 2012, 2008 in 1990. Po njegovih besedah je bil projekt za izboljšanje poplavne varnosti narejen že na podlagi podatkov o poplavah iz leta 1990, ko je bil sprejet tudi državni prostorski načrt.

Leta 2022 je bil podpisan dogovor z direkcijo za vode o projektiranju, bil je izbran tudi projektant, ki je začel s projektiranjem, a so potem poplave avgusta 2023 vse korenito spremenile. Zato je bilo treba vse začeti znova, je pojasnil Žohar.

V sklopu celovitega projekta je načrtovana izvedba ključnih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev. Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za nove nasipe ter zidove in objekte za regulacijo pretoka ter izvedbeni načrt za vse ukrepe v strugi Savinje.

V okviru projekta bo v dolžini osmih kilometrov zgrajenih več visokovodnih nasipov in zidov, na številnih odsekih bo razširjena struga z odstranitvijo 450.000 kubičnih metrov rečnega gramoza, urejene bodo brežine, izvajalo se bo preoblikovanje in aktivacija prodišč, postavilo pragove za upočasnitev hitrosti reke ter zaščito temeljev mostov.

Vzpostavile se bodo tudi dodatne razlivne površine. Spremljajoče ureditve zajemajo še ureditev določenih odsekov cest ter ureditev komunalnih vodov.

Zaradi poplav v letu 2023 se je projekt z namenom hitrejše izvedbe razdelil v dve fazi: fazo ena za območje od Malih Braslovč do Ločice ob Savinji, ki zajema projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo za ukrepe zunaj struge ter dokumentacijo izvedbenega načrta za ukrepe znotraj struge vodotoka, in fazo dva za območje od Letuša do Malih Braslovč.

Z rezultati izvedbe bo zagotovljena poplavna varnost za stoletne vode z varnostno višino plus 70 centimetrov za vsa urbanizirana ogrožena območja.