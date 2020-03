Podpisali pogodbo o ustanovitvi Unescovega centra za umetno inteligenco v Ljubljani

"S podpisom smo zaključili dolg proces, ki je trajal dve leti, obenem pa se pravo delo šele začne,"dodaja Pikalo. IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem Unesco in bo hkrati tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu."Ampak že to, da je Ljubljana zaekrat prvi in edini tovrstni globalni center je ogromno priznanje slovenski znanosti in znanstvenikom, ki se že od srede 70 let ukvarjajo z umetno inteligenco in je hkrati priznanje tudi državi Sloveniji," je prepričan Pikalo.

Več držav je že izrazilo interes za vzpostavitev regijskih centrov, med njimi tudi Kitajska in Brazilija, še poudarja Pikalo.

"Umetna inteligenca lahko pospeši doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter prispeva k novim izzivom, ki jih moramo nasloviti. Preveč agresivna uvedba umetne inteligence sproža številna etična vprašanj, saj lahko hitro preoblikuje različne sfere človekovega delovanja," pa so ob podpisu pogodbe zapisali na spletni strani Unesca. "To poudarja pomembnost pristopa, usmerjenega v človeka, s katerim bomo maksimirali koristi in obenem naslovili izzive, ki jih prinaša umetna inteligenca," so dodali.