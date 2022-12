Podpisan dogovor, ki tudi zdravnikom prinaša višje plače

Vladna stran in predstavniki reprezentativnih sindikatov so podpisali pred dvema tednoma parafiran sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev v zdravstvu in socialnem varstvu. Dogovor večini zaposlenih, ki so predmet sporazuma, v prihodnjem letu prinaša dvig plač v višini od dveh do štirih plačnih razredov. Višje bodo tudi zdravniške plače. Dvigi plač bodo državo v prihodnjem letu stali približno 50 milijonov evrov. Kdaj pride povišica?

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je po podpisu sporazuma dejal, da gre za velik korak k umiritvi razmer v zdravstvu. Ob tem se je zahvalil sindikatom, saj da so skupaj z vladno stranjo, kljub temu, da ni bilo lahko, na koncu pokazali, da jim je mar. Minister za delo Luka Mesec je dodal, da sporazum vidi kot temeljni kamen za nadaljnje urejanje razmer v prihodnjem letu. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je ocenila, da gre za pomemben korak, in tudi sama poudarila, da strani v prihodnjem letu čaka veliko dela. Vlada se je v sporazumu zavezala, da bodo do 1. aprila sprejeti preostali kadrovski standardi in normativi za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi. Prav tako, da bo pripravila merila in kriterije, na podlagi katerih bo sprejela posebni vladni projekt za določena delovna mesta v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki bo omogočil izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Delovna uspešnost bo prvič izplačana ob plačah za januar 2023 in se bo izplačevala do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema, predvideva sporazum.

O merilih in višini sredstev vladnega projekta pogajanja še tečejo, zato ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik višine dodatkov za zaposlene v plačni skupini J ni želela napovedovati. Ob tem sta sindikalna in vladna stran podpisali tudi anekse h kolektivnim pogodbam za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za zaposlene v zdravstveni negi in aneks k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Danes podpisani dvigi plač bodo državo v prihodnjem letu po besedah ministrice stali približno 50 milijonov evrov. Podpisan sporazum večini zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so predmet sporazuma, v novem letu prinaša od dva do štiri plačne razrede.