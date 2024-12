Od Alje do Žana: projekt za dostopnejšo psihosocialno pomoč v okviru šol

V sklopu projekta bodo izobraževali strokovne službe v osnovnih šolah in pomagali pri zagotavljanju pomoči otrokom. V novembru so pilotno izobraževanje izvedli na 10 osnovnih šolah, kjer je sodelovalo 44 učiteljev in 16 trenerjev. Ker je zanimanja veliko, bodo naslednji krog izobraževanja izpeljali čim prej v novem letu.

"Gre za odziv na vse bolj zaskrbljujoče duševno stanje in stiske mladih, ki izvirajo bodisi od doma in šole ali socialnih okoliščin in družbenega stanja nasploh. Odražajo se v mnogih oblikah, v nasilju, odvisnosti, izključevalnosti, samodestruktivnosti in številnih drugih skrb vzbujajočih stanjih," so o pomenu projekta zapisali pri fundaciji Alma.

Projekt bo usmerjal organizacijski odbor, ki ga sestavljajo Milena Štular, Zveza Anita Ogulin in ZPM; Tjaša Arko, Slovenska filantropija; vodi ga predsednica uprave Fundacije Alma Darinka Pavlič Kamien. Vodilna svetovalka projekta je dr. Anica Mikuš Kos, strokovna vodja je Alja Nevenka Gladek, operativno pa projekt vodi Ema Rogač Randl.

V sklopu projekta bodo torej pomagali učiteljem, šolskim svetovalnim službam, izvajali vrstniško pomoč in pomoč šole in njenega okoliša kot celote, predvsem z nevladnimi organizacijami in prostovoljci.

"Projekt se vgrajuje v obstoječe formalne strukture – vzgojno-izobraževalne zavode – in povezuje s strokovnimi službami (duševno-zdravstvenimi, zdravstvenimi, psihološkimi, specialno pedagoškimi, socialnimi ...), sodeluje z njimi in vključuje strokovnjake v procese usposabljanja šolskih delavcev in prostovoljcev ter v mentorsko delovanje. Predvsem pa si prizadeva aktivirati vire pomoči v šolski skupnosti in v lokalnem okolju šole," so pojasnili pri fundaciji, kjer dodajajo, da ne želijo izpustiti nikogar, ki se zaradi vpliva sodobne družbe, medijev, digitalizacije, socialnega stanja ali družinskih zgodb najde v duševni stiski. Zato so projekt tudi poimenovali od Alje do Žana, od A do Ž.

"Posebno vrednost projekta Od A do Ž vidim v tem, da povezuje skrb za psihosocialno dobrobit in duševno zdravje posameznega otroka, ki je ogrožen v svojem razvoju, ali otroka s težavami z otrokovim čutom za skupnost, povezanostjo s skupnostjo, empatijo, prosocialnim vedenjem in solidarnostjo. Eno in drugo, posameznik in skupnost, sta tesno povezana. Vse preveč spregledamo te povezave in smo usmerjeni samo v posameznika. Posameznik je del skupnosti in skupnost je del posameznika," je ob tem povedala pediatrinja, psihiatrinja in humanitarka Anica Mikuš Kos.