Podpisana 150-milijonska pogodba za 30 novih električnih lokomotiv

Eden od ciljev strateškega partnerstva je obnova voznega parka. Z nakupom 30 novih Alsomovih večsistemskih električnih lokomotiv Traxx 3 MS bodo v družbi SŽ-Tovorni promet zamenjali 38 lokomotiv vrste 363, ki so prav tako Alstomovo delo, a so stare že 45 do 50 let.

Od teh 38 lokomotiv jih je po Mesovih besedah povprečno med 15 in 20 vedno v delavnicah zaradi okvar. Čeprav še vedno služijo namenu, so tako čez svojo življenjsko dobo in niso prilagojene na trenuten obseg tovora, je bil jasen direktor SŽ. S takšnim voznim parkom bi bil tovorni promet SŽ nekonkurenčen, sploh ob odprtju drugega tira Koper–Divača.

S temi zmogljivostmi tako ne bi mogli obdržati tržnega deleža ali se širiti zunaj Slovenje. Drugi cilj partnerstva z EP Logistics International so namreč prevzemi v tujini, je spomnil Mes. V kratkem je napovedal rezultate, ko gre za širitev na trge Hrvaške, Italije, Avstrije in Srbije, vse s ciljem povezave Balkana in zahodne Evrope.

Dva strateška cilja želijo doseči do konca 2026. Do takrat v skupini SŽ EP načrtujejo za več kot 300 milijonov investicij, vključno s tokratnim nakupom novih lokomotiv.

SŽ-Tovorni promet ima trenutno po Mesovih besedah poleg omenjenih starih Alstomovih lokomotiv še 32 novejših lokomotiv vrste 541 nemškega Siemensa. Danes podpisana pogodba predstavlja največji nakup lokomotiv v Sloveniji po letu 2004, ko je bila podpisana pogodba za te Siemensove lokomotive.

Mesa veseli, da so pripeljali do konca naročilo, ki je bilo kompleksno in zahtevno. Poleg Alstomovih lokomotiv Traxx so za Slovenijo primerne še Siemensove sodobne lokomotive Vectron. Njihov cilj je bil, da se izdelovalca v okviru naročila spopadeta ter da dosežejo najboljšo možno ceno. To jim je glede na tržne razmere po njegovem prepričanju uspelo, v pogajanjih so ceno glede na prvotno Altomovo ponudbo znižali za okoli 15 milijonov evrov.

Pogodbena cena novih lokomotiv je tako 152,1 milijona evrov brez davka oz. 185,6 milijona evrov z DDV. Skupaj z rezervnimi deli je vrednost pogodbe brez davka 152,3 milijona evrov. Cena na lokomotivo brez davka je malenkost manj kot pet milijonov evrov, kar je, tako Mes, velik uspeh.

Lokomotive, ki bodo bolj zmogljive, hitrejše, energetsko bolj učinkovite, okolju prijaznejše in v več pogledih bolj prilagodljive, bodo dobavljene v naslednjih 24 mesecih, ravno takrat, ko bo po drugem tiru stekel promet. To je bil po Mesovih navedbah tudi časovni cilj, tako da bodo lahko takrat pred konkurenco na poti med severnim Jadranom in srednjo Evropo.

Del posla bodo pokrili iz dokapitalizacije skupnega podjetja SŽ EP Logistika, del pa s posojili. Pogodba je po Mesovih zagotovilih takšna, da so SŽ zaščitene v primeru nedobav ali zamud pri dobavah ter neskladnosti s tehničnimi zahtevami in pričakovanji. Penali so zelo visoki, v pogodbi so tudi vse protikorupcijske klavzule, je dejal.

Investicija sicer ni zadnja. V SŽ so v minulih letih že nabavili 100 novih vagonov z zabojniki za prevoz rude in štiri nove dizelske lokomotive za premike, predvsem na postaji Koper, celovito pa so tudi prenovili 12 starejših premikalnih dizelskih lokomotiv. V naslednjih letih naj bi remotorizirali še 12 dizelskih lokomotiv ter nabavili 750 novih tovornih vagonov različnih serij.

Glede na rast obsega tovora bodo v prihodnje verjetno morali razmišljati tudi o nakupu dodatnih novih lokomotiv, tudi z novo dokapitalizacijo skupnega podjetja s češkim partnerjem, je še povedal Mes.