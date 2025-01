Prenova UKC Ljubljana se je z dodatkoma podražila za 18,4 milijona evrov

OGLAS

Energetska sanacija in obnova glavne stavbe naj bi bili skupaj vredni približno 107 milijonov evrov, a se bosta zdaj zaradi dodatkov podražili. Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da je bil podpis obeh dodatkov nujen zaradi novih zakonskih in tehničnih zahtev z vidika varnosti in polne funkcionalnosti objekta, ki so se pojavile med izvedbo prenove glavne stavbe, na primer potreba po izboljšanju potresne varnosti in prilagoditev tehnološkim ter funkcionalnim standardom sodobne bolnišnice. Energetska sanacija, revitalizacija vseh prostorov, izboljšanje potresne varnosti ... Kot je zapisano na spletni strani ministrstva, prenova glavne stavbe Hospitala vključuje celovito prenovo objekta, in sicer energetsko sanacijo zgradbe, revitalizacijo vseh površin oziroma prostorov zgradbe, prenovo vseh strojnih in elektro inštalacij z obnovo devetih dvigal, izboljšanje potresne varnosti in celovito preureditev 9. nadstropja v dežurne in pisarniške sobe. Del projekta je tudi energetska sanacija diagnostično-terapevtskega servisa (DTS).

UKC Ljubljana FOTO: Bobo icon-expand

Dodatka bosta projekt podražila za skupaj 15 milijonov brez DDV Projekt celovite prenove glavne stavbe UKC Ljubljana se izvaja po dveh pogodbah, k vsaki so zdaj dodali po en dodatek. Pogodbi za energetsko sanacijo, ki vključuje prenovo fasade, strehe ter sistema ogrevanja in hlajenja, so dodali dodatek številka pet, ki obsega izboljšanje protipotresne odpornosti celotne stavbe Hospital, to pa je nujna prilagoditev novim standardom potresne varnosti. Prav tako vključuje stroške gradbišča za obdobje podaljšanega roka izvedbe od 1. novembra 2025 do 29. decembra 2028. Skupna vrednost tega dodatka znaša 12,5 milijona evra (natančneje 12.533.378,89 evra) brez DDV oziroma 15,3 milijona evrov z DDV (15.290.722,25 evra). Pogodbi za revitalizacijo pa so dodali dodatek številka ena, ki vključuje dodatna dela, med drugim spremembe tehnološkega načrta medicinskih tehnologij za del objekta Hospital, ki so se pokazala v obdobju epidemije koronavirusa in so potrebna zaradi zahtev uporabnika in večje varnosti za paciente. Prav tako obsega izdelavo projektne dokumentacije za pripravo tople sanitarne vode v objektu Hospital, dodajajo na ministrstvu. Skupna vrednost tega dodatka znaša 2,5 milijona evra brez DDV (natančneje 2.540.824,74 evra) oziroma 3,1 milijona evra z DDV (3.100.205,38 evra).