Slovenija

Po zapletih podpisana pogodba za oživitev in prenovo Kanina

Bovec, 11. 11. 2025 14.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K. , STA
V Bovcu so po nekaj zapletih dočakali podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta oživitve in prenove smučišča Kanin. Pogodbo so podpisali bovški župan Valter Mlekuž, direktor kranjskega podjetja SKA Projekt Sandi Krč in prokurist novogoriške družbe Projekt Vladimir Durcik.

SKA Projekt je bil na javnem razpisu izbran kot izvajalec in vodilni partner, podjetje Projekt pa je njegov partner. Izbor projektanta, ki je stekel v začetku junija, je sicer podaljšal zahtevek za revizijo neizbranega podjetja Arhitektura Jure Kotnik z Raven na Koroškem, ki pa ga je konec oktobra Državna revizijska komisija zavrnila.

Smučišče Kanin
Smučišče Kanin FOTO: Damjan Žibert

Gre za pomemben korak k revitalizaciji že dve leti zaprtega edinega visokogorskega smučišča v državi in k ureditvi novega kaninskega gorsko-turističnega centra. Projektna dokumentacija je namreč podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja, to pa je pogoj za sofinanciranje države.

Hkrati se bo šele zdaj, po podpisu pogodbe, možno pogovarjati s potencialnimi zasebnimi vlagatelji v obnovo Kanina. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na približno 100 milijonov evrov, vendar pa je o točnih številkah zaenkrat še nemogoče govoriti. Vlada je sredi junija potrdila pismo o nameri, da je država pripravljena vložiti do 30 milijonov evrov v novo krožno kabinsko žičnico na Kanin. Mora pa občina v roku enega leta za zagotovitev sofinanciranja pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in ga prenesti na državo.

Zaradi zahtevnega terena in vetrovnega območja trase žičnice bo morala biti nova dostopna žičnica odporna na mnogo močnejši veter kot prejšnja. Direktor podjetja SKA Projekt, ki ima po lastnih navedbah 25 let izkušenj s projektiranjem žičnic, Krč je prepričan, da bodo tej nalogi kos.

Projektiranje poleg izgradnje nove krožne kabinske žičnice, s katero se bo hitrost dostopa do vrha gore prepolovila, zajema še novo sedežnico, ureditev vseh štirih postaj, idejno zasnovo parkirne hiše na postaji A, obenem pa še energetski kablovod in servisno cesto do zgornje postaje, je medtem spomnil Durcik iz podjetja Projekt.

Bovški župan Mlekuž je ob podpisu pogodbe izrazil zadovoljstvo in poudaril, da so za razliko od leta 2016, ko se je dogovarjanje o prenovi Kanina zaustavilo, tokrat na pravi poti tako k izpolnitvi pogojev za sofinanciranje države kot k dejanski izvedbi projekta. "Prvi korak je narejen, zdaj pa je treba čim prej priti do gradbenega dovoljenja, kar je prvi pogoj, potem pa bomo šli naprej. Verjamem, da bomo kmalu zopet smučali na Kaninu," je bil optimističen.

