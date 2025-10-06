Svetli način
Ljubljana bo dobila 100-metrsko stolpnico, trgovsko središče in hotel

Ljubljana, 06. 10. 2025 10.07 | Posodobljeno pred 40 minutami

Avtor
STA , D.L.
Komentarji
22

Družba Mendota Invest iz madžarske skupine OTP, investitor v večnamenski kompleks Emonika v Ljubljani, je z avstrijskim Strabagom podpisala pogodbo za gradnjo južnega dela kompleksa. Vrednost pogodbe je približno 134 milijonov evrov. Projekt obsega stolpnico s poslovnimi prostori, nakupovalno središče, hotel in podzemno garažo.

Južni del kompleksa bo umeščen neposredno ob glavno železniško postajo v Ljubljani med Dunajsko cesto in Trgom OF. Gradbena dela se bodo začela še v oktobru, zaključek pa je predviden v nekaj več kot dveh letih. Gre za arhitekturno in tehnično najzahtevnejši del projekta, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali v Mendoti in Strabagu.

Stolpnica bo visoka 100 metrov in bo imela 23 nadstropij, poleg nje bo umeščeno nakupovalno središče z 22.000 kvadratnimi metri površin in več kot 80 prodajnimi enotami. V zgornjem delu trgovskega dela bo hotel z 200 sobami in strešno teraso. Pod celotnim kompleksom bo garaža v štirih etažah s približno 850 parkirnimi mesti.

To je že druga pogodba avstrijskega gradbinca v okviru projekta Emonika, potem ko je bil izbran tudi za izvajalca severnega dela kompleksa, umeščenega severno od tirov ljubljanske železniške postaje, med Dunajsko in Vilharjevo cesto. Gradnja tega dela že poteka, vključuje pa tri stanovanjske stavbe s skupno 187 stanovanji, poslovno stavbo, hotel, trgovske površine in 650 podzemnih parkirnih mest.

Generalni direktor družbe Mendota Invest Pal Forgacs je povedal, da je južni del Emonike arhitekturno najambicioznejši del projekta. "Gre za simbol zaupanja v prihodnost mesta in naše dolgoročne vizije razvoja mestne četrti, ki bo odražala potrebe in energijo prihodnjih generacij," je dejal.

Član upravnega odbora Strabaga Peter Glöckler je dejal, da Emonika ni zgolj gradbišče – gre za referenčni projekt, ki odlično združuje sodobno mestno življenje, mobilnost in trajnost. "Naše mednarodne ekipe iz Ljubljane, Beograda in Budimpešte tesno sodelujejo, da to vizijo tudi uresničijo," je dodal.

Emonika naj bi po napovedih iz novembra lani zaživela v letu 2027. Medtem sta investitorja v novo železniško in avtobusno postajo država in družba Slovenske železnice.

Emonika Mendota Invest Strabag gradnja Ljubljana nepremičnine
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
radar
06. 10. 2025 14.06
In?
ODGOVORI
0 0
Geres
06. 10. 2025 14.05
Ja, to rabimo, ne stanovanja…
ODGOVORI
0 0
Clovek_002
06. 10. 2025 14.02
Od vedno je veljalo, da kar je najvišje na horizontu vidnega polja, je kulturno najpomembnejše. Včasih so to bili templji, gradovi in cerkve, potem izobraževalne institucije in bolnice, zdaj so pa so to hoteli, poslovne stavbe in trgovine. Ubila nas bosta pohlep in beton.
ODGOVORI
0 0
čebelinko
06. 10. 2025 14.00
+2
Če pa Ljubljana kaj potrebuje, je pa to nova trgovina😂 vrzite v koš in raje naredite s tem denarjem nova stanovanja, da imajo mladi vsaj možnost iti na svoje. Kaj jim bo še en trgovski center?
ODGOVORI
2 0
Klepec666
06. 10. 2025 14.00
precej bolj pametno, kot pa graditi pritlične trgovine z ogromnimi parkirišči na prvovrstnih kmetijskih zemljiščih.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
06. 10. 2025 13.58
+0
Upam, da bo vhod na streho ustrezno zaščiten. Skrbi me za enega poslanca....
ODGOVORI
1 1
Artechh
06. 10. 2025 14.02
Mene pa bolj za liberalno mafijo ki se bo tm zadrževala, ampak ok
ODGOVORI
0 0
Peklenšček
06. 10. 2025 13.53
+2
Prmejduš, 100 m ni malo, ko bo Zoki naredu sežigalnico se jim bo res kadilo v sobe .
ODGOVORI
2 0
111111112
06. 10. 2025 13.52
+4
Super Samo da se na urgenco čaka 26ur ali da v šoli ni učiteljev..ljubi jezus
ODGOVORI
4 0
300 let do specialista
06. 10. 2025 13.50
+3
Evo imate vse, super čisto vodo, samo še sežigalnico🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 1
300 let do specialista
06. 10. 2025 13.49
+5
Samo tega še nimate v Ljubljani, nakupovalnih središč👏👏👏👏👏🤣🤣🤣 v tistem betonu res ni več za živeti.
ODGOVORI
7 2
devote
06. 10. 2025 13.48
+4
koncno gradnja v zrak , ne sam v sirino po najboljsi zemlji. pozdravljam.
ODGOVORI
5 1
Artechh
06. 10. 2025 13.59
Ja odlično bo. Na 1000m2 zemljišču 500 avtomobilov ne 2 😂😂😂
ODGOVORI
0 0
mojito88521
06. 10. 2025 13.46
+2
In še vedno bo ves promet znotraj obvoznice slonel pretežno na avtomobilih. Nov trgovski center, še več vozil. Nobene pametne strategije nimajo glede prometa. V trgovskem centru bo le drobiž tistih, ki se bodo tja pripeljali in odpeljali z javnim prevozom. Naj bo trgovski center, vendar brez parkirnih mest za kupce. Ta naj bodo za vse ostale, zaposlene, tam živeče in podobno. Kupci pa naj uporabijo javni prevoz.
ODGOVORI
3 1
tim38
06. 10. 2025 13.38
+10
Kakšna norost, spet novi hoteli.
ODGOVORI
11 1
Blue Dream
06. 10. 2025 13.47
+7
turisti de, zokilandija de
ODGOVORI
7 0
Blue Dream
06. 10. 2025 13.59
odbojka na lublanci de, to ljubljančani potrebujejo de
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
06. 10. 2025 13.36
+7
Ka madonca, kje so sedaj bombastični naslovi da bodo Madžari prevzeli državo? Aja, ko služijo levičarji ob poslu z Madžari je vse ok, pozabil.
ODGOVORI
10 3
kokicas
06. 10. 2025 13.36
+14
Predvsem tole preseljevanje in gnetenje znotraj obvoznice bi zahtevalo hitro resne prometne spremembe, ker tole kar Ljubljana dobiva tudi po prenovi cest ni nobene pretočnost in predolgo se vleče po celem mestu
ODGOVORI
14 0
Morgoth
06. 10. 2025 13.33
+15
PREVEČ Imamo hotelov in trgovin! Preveč! Nehajte že!
ODGOVORI
15 0
devote
06. 10. 2025 13.51
+2
pa naj se gradi novo in boljse, podreti je treba razdrapane cetrti po Ljubljani in zgraditi novo , boljse, lepse. graditi na ze obstojecih lokacijah v mestu. plodno zemljo pa varovati za vsako ceno
ODGOVORI
2 0
