Podpisane prve pogodbe za odkup stanovanj v Masarykovi ulici v Mariboru

"Podpis teh pogodb predstavlja napredek v projektu širitve Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, ki je namenjen zagotavljanju boljših zdravstvenih storitev za regijo in ustvarjanju optimalnih pogojev za delovanje zdravstvenega sistema. Pogajanja z ostalimi lastniki se nadaljujejo z željo po čim hitrejšem doseganju dogovorov," so še zapisali v sporočilu ministrstva in UKC Maribor.

Nadgradnja oddelka za onkologijo UKC Maribor obsega dve fazi. Do nedavnega se je izvajala le prva, ki zajema zvišanje obstoječe stavbe za tri nadstropja in naj bi bila zaključena konec letošnjega leta. Druge faze nadgradnje pa še niso mogli začeti, ker so se stanovalci v Masarykovi ulici že drugič pritožili na pridobitev gradbenega dovoljenja za sedemnadstropno novogradnjo, ki jo nameravajo zgraditi tik ob njihovih domovih.