Podpise pod interpelacijo Pivčeve bodo poleg LMŠ prispevale še SAB, SD in Levica

LMŠ je v četrtek pozno popoldne napovedala, da bo v ponedeljek v parlamentarni postopek vložila interpelacijo kmetijske ministrice Aleksandre Pivec . Očitki so kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so v javnem interesu.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je ob robu današnje seje DZ v izjavi novinarjem pojasnil, da se glavni očitki nanašajo na vse tisto, kar zadnje mesece spremljajo v javnosti. Na Pivčevo namreč letijo očitki glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, najbolj je bilo izpostavljeno gostovanje na Krasu oz. v podjetju Vinakras ter v Izoli. Šarec je danes poleg tega izpostavil tudi po njegovih besedah nova dejstva v zvezi z nepravilnostmi pri projektu SRIPT. Pivčeva se je sicer z očitki glede tega projekta soočala že lani, v času vlade Marjana Šarca. A Šarec je danes ponovil, da ni imel tako podrobnih podatkov o tem, sicer bi ukrepal že tedaj.

Šarec je sicer v začetku septembra dejal, da so za pripravo interpelacij zdaj na vrsti druge stranke. Danes je pojasnil, da so se z opozicijskimi kolegi pogovarjali o interpelaciji Pivčeve, a ker je bilo rečeno, da je ne bo vložil nihče drug, so to po njegovih navedbah storili v LMŠ ter besedilo poslali v podpis tudi drugim poslanskim skupinam.

A v SD, Levici in SAB pojasnjujejo, da so se o interpelaciji sicer pogovarjali, vendar o četrtkovi potezi LMŠ, da bo v ponedeljek vložila interpelacijo, niso bili seznanjeni. Vodja poslancev SD Matjaž Hanje v izjavi ob robu seje DZ dejal, da bodo prispevali podpise pod interpelacijo Pivčeve, čeprav ne ve, ali bo do nje pravzaprav prišlo. Po njegovi oceni bi jo lahko namreč predsednik vlade Janez Janša še pred tem umaknil s položaja. V Levici so pojasnili, da sta se koordinator stranke Luka Mesec in Šarec pogovarjala o tem, da bi interpelacijo vložili usklajeno. Tako so po besedah poslanke Nataše Sukičob potezi LMŠ presenečeni.

Tudi v SAB bodo kot opozicijska stranka podprli interpelacijo Pivčeve in prispevali podpise pod njo, če bodo prejeli to ponudbo. Kot je dejala vodja poslanske skupine Maša Kociper, besedila interpelacije namreč še niso prejeli. Tudi Kociprova je pojasnila, da so se predsedniki štirih opozicijskih strank še v začetku tedna pogovarjali o tem, ali bi šli v to akcijo skupaj in ali bi interpelacijo vložili. Dogovorili so se, da koalicijski DeSUS, iz katere je Pivčeva, pustijo čas, da sama uredi zadeve. Rušiti nekoga, ki bo morda tako ali tako že zaradi notranje strankarske dinamike odšel s položaja, se SAB v tistem trenutku ni zdelo smiselno. "Kot kaže, pa se je LMŠ odločila, da gre v to akcijo,"je dodala Kociprova. Poslanci DeSUS namreč po nedavnem odstopu Pivčeve s položaja predsednice stranke želijo, da odide tudi z mesta ministrice."Če poslanska skupina tako zahteva, je pričakovati, da bo predsednik vlade, ki verjetno ne želi težav z eno od koalicijskih strank, temu sledil. Povsem realno bi bilo, da bi do umika ministrice prišlo v drugačnih okoliščinah in preden bo interpelacija sploh obravnavana v DZ," je še ugotavljala poslanka.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je v izjavi DZ navedel, da interpelacije še ni videl in še nima stališča poslanske skupine, ali bodo sopodpisniki besedila ali ne. O podpori interpelaciji pa po njegovih navedbah verjetno ni dvoma. V DeSUS sicer računajo na to oz. upajo, da bi se Pivčeva poslovila s položaja ministrice še pred interpelacijo, da bi odstopila ali pa bi Janša predlagal njeno razrešitev, je povedal Jurša.