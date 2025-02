Podpora vladi ostaja nizka, najbolj priljubljena političarka Pirc Musarjeva

Med strankami pa prvi premiki po ustanovitvi več političnih novink. Na čelu lestvice se nadaljuje mrtvi tek vodilnih SDS in Svobode. Če bi bile volitve danes, bi prepričljivo slavila največja opozicijska stranka, ki bi prepričala dobro petino (21,3 odstotka) volilnega telesa. Največja vladna stranka pa 13 odstotkov (13 odstotkov). Socialni demokrati so tretji (7,5 odstotka). Na četrtem mestu pa prva uvrstitev za Demokrate.

Spodnji del lestvice sestavljajo neparlamentarna Resnica (3,6 odstotka), koalicijska Levica (3,3 odstotka) in še ena neparlamentarna stranka Vesna (3,2 odstotka). Podpora ostalim strankam je razdrobljena v osmih odstotkih. Odpadle pa so tri stranke, ki so imele v zadnjem letu povprečno manj kot 1-odstotno podporo; to so Konkretno, Naša dežela in Dobra država.

Največja stranka pa so tudi tokrat neopredeljeni. Več kot petina (22,1 odstotka) anketirancev ne ve, katero stranko bi volila. Slabih osem odstotkov volivcev (7,8 odstotka) ne bi izbralo nobene, ostali (1,6 odstotka) niso želeli odgovoriti.