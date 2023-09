Podpora Golobovi vladi padla na predpoplavne odstotke

Potem ko so javnomnenjske ankete pokazale, da so bili Slovenci zadovoljni s prvim odzivom oblasti po katastrofalnih naravnih ujmah, se podpora vladi Roberta Goloba mesec dni pozneje vrača na predpoplavne odstotke. Vladajoče spet podpira manj kot polovica vprašanih, medtem ko se je koalicijska Levica po rošadi Luka Mesec - Asta Vrečko na položaju koordinatorke stranke prebila na tretje mesto, za vodilni SDS in Svobodo, ter pred Socialne demokrate in Novo Slovenijo. Tako kažejo rezultati septembrskega merjenja političnega utripa v Sloveniji.

Podpora premierju Robertu Golobu in njegovi ministrski ekipi je padla za skoraj sedem odstotnih točk in je znova manj kot polovična (44,9 odstotka). Da trenutne oblasti ne podpirajo, je odgovorilo skoraj 40 odstotkov (38,9 odstotka) vprašanih. Delež neopredeljenih (16,2 odstotka) je najvišji od lanskih parlamentarnih volitev. Med strankami je mrtvi tek dveh najmočnejših političnih sil v državi tokrat za las v korist največje opozicijske stranke. Če bi bile volitve danes, bi SDS volila dobra petina anketirancev (21 odstotkov), največjo vladno pa 0,2 odstotne točke manj (20,8 odstotka). Levica je po menjavi vodje stranke pridobila za polovico podpore več kot mesec prej (5,9 odstotka) in je prehitela koalicijske partnerje Socialne demokrate (5,5 odstotka) ter opozicijsko Novo Slovenijo (4,5 odstotka). Na političnem radarju s skromnimi odstotki sledijo še neparlamentarne stranke Resnica (2,8 odstotka), Pirati (1,9 odstotka) in Vesna (1,7 odstotka). Največja "stranka" pa so postali neopredeljeni. 21,5 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali. Skoraj osem odstotkov (7,9 odstotka) ne bi izbralo nobene obstoječe politične opcije, ostali niso želeli odgovoriti (2,2 odstotka). Na lestvici politikov pri vrhu ni sprememb. Najboljšo povprečno oceno so volivci tudi tokrat podelili predsednici države Nataši Pirc Musar, ki je prehitela predsednika sveta SDS Anžeta Logarja in predsednika vlade Roberta Goloba. Sledi najbolje ocenjen član SD, gospodarski minister Matjaž Han, pred predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in obrambnim ministrom Marjanom Šarcem. Predsednica SD Tanja Fajon je sedma, tik nad polovico lestvice pa je najvišji skok ta mesec uspel novi koordinatorki Levice Asti Vrečko. Poslanec NSi Jernej Vrtovec je dvanajsti. Prvak krščanskih demokratov Matej Tonin je štirinajsti, mesto pred ministrom za delo Luko Mescem in dve pred predsednikom SDS Janezom Janšo, ki je – podobno kot vlada – s koncem popoplavnega političnega premirja na lestvici nazadoval za osem mest.