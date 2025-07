Podpora Golobovi vladi znova zrasla, manj podpore Novi Sloveniji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med strankami se je Golobova Svoboda približala Janševi SDS. Če bi bile volitve danes, bi največjo opozicijsko stranko volilo 23 odstotkov (23,1%) anketirancev, glavno vladno stranko pa sedemnajst odstotkov (17.0%). Sledijo koalicijski Socialni demokrati (5,1%), Logarjevi Demokrati (4,6%) in neparlamentarna Resnica (4,1%).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Delež neopredeljenih ostaja podoben kot prejšnji mesec. Vsak peti (19,8%) anketiranec ne ve, katero stranko bi volil. Osem odstotkov in pol (8,5%) vprašanih ne bi izbralo nobene, ostali (1,7%) niso želeli odgovoriti.

Med politiki sta prvo in drugo mesto že skoraj leto dni rezervirana za predsednico republike Natašo Pirc Musar in prvaka SD Matjaža Hana, ki so jima volivci tudi tokrat prisodili najboljšo povprečno oceno. Nazaj med vodilno trojico politikov se je vrnil predsednik Demokratov Anže Logar, na četrto mesto pa se je prebila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.