Podpora nemškim okoljskim aktivistom: 'Še pomnite Družmirja?'

V podporo okoljskim aktivistom, ki so več mesecev branili vas Lützerath na zahodu Nemčije, da bi preprečili širjenje premogovnika, so se pred nemškim veleposlaništvom v Ljubljani zbrali Mladi za podnebno pravičnost in opozorili, da Nemčija, država z največjim ogljičnim odtisom v Evropi, ne jemlje resno podnebne krize. "Da bodo še naprej kopali premog, želijo uničiti vas, kot smo nekdaj bili priča tudi v Šaleški dolini - še pomnite Družmirja?"

Sredi tedna je policija vdrla v okoljsko 'enklavo' Lützerath na zahodu Nemčije in pregnala več sto okoljskih aktivistov, ki so vztrajali, da bi preprečili načrtovano širitev tamkajšnjega premogovnika. Namreč, energetski velikan RWE je na podlagi sporazuma z nemško vlado dobil dovoljenje za širitev premogovnika, zaradi česar bodo porušili vse hiše v Lützerathu. Vas, iz katere so se prebivalci izselili že davno, je postala simbol upora proti fosilnim gorivom, aktivisti, ki so se naselili v zapuščene objekte, pa so več mesecev vztrajali in opozarjali pred okoljsko škodo, ki jo bo širjenje premogovnika prineslo. Aktivistov je bilo več sto, zadnje dni, ko je policija poskušala izprazniti vas, pa se je odpor še okrepil. Policisti so v sredo vendarle vdrli v vas in iz nje na silo razgnali večino protestnikov. Izbruhnil je pretep, ranjenih pa naj bi bilo 16 policistov in en aktivist. Dva protestnika vztrajata v vasi in se zadržujeta v predoru na globini štirih metrov pod vasico. Policija se jima še ni prebližala, saj morajo najprej ugotoviti, kako ju varno spraviti iz predora.

icon-expand Odstranitev protestnikov iz Lützeratha FOTO: AP

Shod podpore v Ljubljani Na današnjem protestu, na katerem se je zbralo več deset ljudi, so prisotni izrazili solidarnost z nemškimi aktivisti v Lützerathu. "Premog je surovina, ki najbolj škoduje podnebju. Izpeljava načrta podjetja RWE pa bi pomenila, da Nemčiji ne bo uspelo omejiti globalno segrevanje ozračja na 1,5 stopinje Celzija in posledično ne bo izpolnila ciljev pariškega sporazuma," so opozorili organizatorji shoda. Obsodili so dejanja nemške vlade in nemškega energetskega velikana RWE.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot so sporočili, je Lützerath simbol tega, kako resno Nemčija in Evropa jemljeta podnebno krizo. Kot pravijo, povsem neresno. Zato se pridružujejo zahtevam nemških aktivistov, kot so zaščita vasi Lützerath, da premog pod vasjo tam tudi ostane, zahtevajo, da mora Nemčija takoj sprejeti načrt opuščanja premoga v skladu s ciljem 1.5 stopinje C. Prav tako od nemškega veleposlaništva zahtevajo, da se na njihov protest odzovejo in njihove zahteve predajo nemški vladi.

icon-expand Okoljski aktivisti opozarjajo, da s širjenjem premogovnikov in termoelektrarnami ne bomo dosegli pariški podnebni cilj in znižali globalno segrevanje ozračja. FOTO: Luka Kotnik

Nemčija je zaradi energetske krize, ki jo je sprožila ruska invazija na Ukrajino, ponovno zagnala zaprte termoelektrarne. Kljub temu, da se država zateka k premogu, da bi zmanjšala pritisk na plinske elektrarne, oblasti trdijo, da ne nameravajo odstopiti od svojega cilja, da do leta 2030 prenehajo uporabljati premog.