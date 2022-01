Podpora novemu predlogu: ne 30, le še 20 dni bolniške v breme delodajalca

Odbor DZ za zdravstvo je v četrtek prikimal predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kot so predlagali v SAB, bi obdobje, v katerem se nadomestilo za bolezen oz. poškodbo izplačuje v breme delodajalca, s sedanjih 30 skrajšali na 20 delovnih dni. Predlog so poleg SAB podrli tudi koalicijski poslanci.

Poleg skrajšanja obdobja nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca za posamezno odsotnost, predlog krajša tudi skupno obdobje v posameznem koledarskem letu, ko se nadomestilo izplačuje v breme delodajalca, in sicer s 120 na največ 80 delovnih dni v letu.

V imenu predlagateljev je poslanec SAB Marko Bandelli ocenil, da predlagane rešitve izboljšujejo položaj samozaposlenih, finančno razbremenjujejo gospodarstvo in pozitivno vplivajo na njegovo konkurenčnost. Posledično bodo dolgoročne finančne posledice za zdravstveno blagajno nižje, kot so trenutno ocenjene pri 35 milijonih evrov, saj bodo zaradi ugodnih posledic zakona višji tudi prispevki v blagajno, je ocenil.

Predstavniki vlade oz. ministrstva za zdravja so opravičili svojo odsotnost, a kot je razvidno iz predloženega pisnega stališča, se vlada s predlagano novelo ne strinja. Med drugim navaja, da je ocena predvidenih stroškov nerealna.

ZZZS opozarja pred obremenitvami

Podobno je izpostavila tudi predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Ana Vodičar, po besedah katere stroški bolniških nadomestil v zadnjih letih že močno zajedajo v sredstva za zdravstvene storitve ter zdravila in medicinske pripomočke. Opozorila je še, da se zdravstveni blagajni, ki ob primanjkljaju nima proračunske varovalke tako kot pokojninska, nalaga vse več obveznosti, dodatnih sredstev pa se ji ne zagotovi.

Opozorilo Vodičarjeve, da manj denarja za zdravstvene storitve vodi v podaljšanje že tako nedopustno dolgih čakalnih dob, je odmevalo tudi v razpravah opozicijskih poslancev, predvsem poslancev SD. Dejan Židan je tako izpostavil, da bomo kmalu iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje plačevali samo plače zdravstvenih delavcev, do storitev pa ne bo mogoče priti.

Tudi poslanec LMŠ Jani Möderndorfer je bil do predloga kritičen. "Kdor koli, koalicija ali opozicija, ki predlaga rešitev, ki bi jo sicer lahko vsaka pravna oseba podprla, po drugi strani pa tak predlog ne ponuja odgovorov, kje bomo dobili sredstva, ki bodo na račun tega umanjkala za vse ostale stvari, je zame neresen," je dejal.

Podporo noveli je v imenu NSi napovedala poslanka Iva Dimic. Ob tem je spomnila, da je s podobnim predlogom v DZ NSi poskušala že dvakrat, SAB pa je takrat glasovala proti. Ocenila je, da so predlagane rešitve tiste, ki jih potrebujejo samostojni podjetniki, obrtniki in kmetje ter slovensko gospodarstvo za izboljšanje poslovnega okolja. "Močno gospodarstvo je zagotovilo za delovna mesta in delovanje socialne države," je dejala. Pomen zakona za gospodarstvo je izpostavil tudi Dušan Verbič (Konkretno).

Predlog so ob glasovanju nato podprli poslanci SAB in koalicije. Sprejet je bil z 10 glasovi za in tremi proti. Za uveljavitev predloga je sicer treba spremeniti tudi zakon o delovnih razmerjih, čemur pa je danes prižgal zeleno luč odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je zasedal pred odborom za zdravstvo.