Podpora Ropu za mandat na čelu Banke Slovenije pod vprašajem

Koalicijski partnerji, ki jih je predsednica s svojim predlogom presenetila, tudi v današnjih izjavah poudarjajo, da so se poenotili in podporo zagotovili sedanji državni sekretarki na finančnem ministrstvu Jazbec. Za to odločitvijo stojijo, so poudarili v današnjih izjavah po rednih koalicijskih usklajevanjih.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v sredo v DZ poslala predlog za imenovanje Ropa za guvernerja Banke Slovenije. DZ bo moral o predlogu za imenovanje guvernerja odločati v 30 dneh. Glasovanje je tajno, za izvolitev je potrebna absolutna večina, 46 glasov. Doslej se je trikrat zgodilo, da kandidat, ki ga je predlagal predsednik republike, ni dobil zadostne podpore DZ. Ti kandidati so bili Mitja Gaspari , ko se je potegoval za drugi mandat, Andrej Rant in Primož Dolenc .

"Za koalicijo se ni spremenilo nič. Naša kandidatka je Saša Jazbec in to je to," je novinarjem dejal namestnik vodje poslancev Svobode Lenart Žavbi. Na vprašanje, ali torej napoveduje, da bo kandidat predsednice republike na tajnem glasovanju padel, pa je odgovoril, da tega ne napoveduje. Glasovanje bo po njegovih besedah predvidoma potekalo v okviru novembrskega rednega plenarnega zasedanja in takrat bo tudi jasen rezultat. "Kot mi matematika pove, ima kandidat pred seboj težko nalogo," je pripomnil.

V SD in Levici so obenem danes dejali, da je sicer predsednica republike pri svojih odločitvah suverena, rezultat glasovanja pa bo pokazal, kako naprej.

Predsednik SD Matjaž Han je ob tem na vprašanje, ali so morebiti pripravljeni še razmisliti o podpori Antonu Ropu, ki je bil tudi član njihove stranke, odvrnil: "Zdaj je to kar naenkrat prednost ali kaj? Ker ko smo ga hoteli dati na SID banko, ga nismo mogli." Hkrati je poudaril, da so ob glasovanjih o pomembnih funkcijah v DZ nujni koalicijski dogovori, nobena od strank ne more vztrajati pri svojih kandidatih. "Temu primerno smo se mi koalicijsko uskladili in takrat dali pač ime za Sašo Jazbec. Predsednica se je odločila drugače, zdaj bomo pa videli naprej," je sklenil Han.

Podobno je danes izpostavila tudi koordinatorica Levice Asta Vrečko, ki meni, da bo glasovanje v DZ pokazalo, ali Rop uživa zadostno podporo, v nasprotnem primeru pa so postopki predlaganja novega kandidata jasni.

Predsednica republike je sicer svojo izbiro kandidata utemeljila s pojasnilom, da je Rop izmed vseh prijavljenih izkazal največ strokovnih, znanstvenih in vodstvenih izkušenj s področja bančništva, upravljanja in vodenja velikih sistemov ter je najprimernejši kandidat za vodenje Banke Slovenije v mandatu 2025–2031.

V njenem uradu so izpostavili, da že od začetka svojega mandata poudarja, da morajo biti visoka strokovnost, vodstvene kompetence in osebna integriteta vodilna merila pri izbiri kandidatov za najvišje položaje v državi.

Predsednica je na javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana sveta Banke Slovenije – guvernerja prejela sedem predlogov. Med sedmerico naj bi bili poleg nekdanjega premierja in finančnega ministra Ropa ter državne sekretarke na ministrstvu za finance Saše Jazbec še sedanji guverner Boštjan Vasle, sedanji viceguverner Banke Slovenije Milan Martin Cvikl, Miha Mihič iz Delavske hranilnice in dolgoletni predsednik uprave SID banke Sibil Svilan.