'Ne opozicija, ampak njegovi vladni partnerji ga lahko odnesejo'

Ustavno obtožbo je Šarec preživel, a kritiki niso le v opozicijskih vrstah. Da bi tudi gospodarstvo preživelo v prihajajoči krizi, ga neumorno, čeprav brez učinka, opozarjajo prav obrtniki in podjetniki, odprto ostaja tudi vprašanje, komu bo Šarčeva vlada jemala, ko se bo gopodarska klima dokončno ohladila. Zaradi zvišanja plač je že vzela staršem predšolskih otrok. Od deset do 20 evrov so ali bodo dražji domovi za starejše, dopolnilno zdravstveno zavarovanje za okoli dva evra. Kljub temu skoraj 70 odstotkov Slovenk in Slovencev vidi uspešno vlado. A vprašanje, koliko časa še.

Discipliniranje koalicijskih partnerjev je eno, drugo pa izguba že drugega ministra le v nekaj mesecih. Celo lastni (lačni) poslanec Darij Krajčič ni niti stranki niti Šarcu prišel do živega, prej obratno. Afera sendvič je Slovenijo predstavila kot tisto z visokimi etičnimi standardi v politiki. "Gre za politiko, ki je enaka prejšnjim vladam, ki se absolutno v ničemer ne razlikuje in je v osnovi praktično ta podoba na tisto kar on stavi,"na to pravi Alem Maksuti iz Inštituta za politični management.

Če bi na volišča odšli danes, bi po anketi Dnevnika stranki LMŠ volilci namenili kar 38 sedežev, SDS 14, 11 pa stranki SD. Če pogledamo napovedi za majske evropske volitve, bi resda slavila SDS, a bi v Bruselj poslala toliko evroposlancev kot Šarčeva stranka - tri. Kljub polomu na lokalnih volitvah, kjer so ostali brez županov pa očitno državljane prepričujejo korenčki, kot sta zvišanje plač in podoba odločnosti.

Premagan ne le na predsedniških volitvah, s stranko LMŠ tudi na državnozborskih, a po slabih petih mesecih vendarle slavi z 31,3-odstotno podporo ljudstva. Že januarja je pustil za seboj tako kralja priljubljenosti, predsednika Boruta Pahorja , kot Janševo SDS."Anketa še ne pomeni nič. Nas čaka trdo delo. Nas čaka še veliko projektov za narediti. In če bomo pri tem uspešni, bo se pokazalo takrat, čez toliko in toliko časa,"na to pravi premier.

Pribac še ocenjuje, da je Šarčeva najpomembnejša odločitev v zadnjem tednu to, da ne gre na evropske volitve skupaj z koalicijskimi partnericama: "To je dolgoročno pomembna odločitev, ki bo ustvarila neko ozračje hladu ali nekega nezaupanja znotraj koalicije."

Na drugi strani Jančič meni, da premier do sedaj ni naredil nobenih večjih napak, "preprosto zato, ker v tem času še nečesa večjega ni naredil": "Prave reforme ali neke spremembe za prihodnost pa bo težko izpeljal, in tu je glavna težava, ki jo ima."

Skeptičnost do javnomnenjskih raziskav, ki kažejo na veliko Šarčevo priljubljenost in podporo njegovi vladi, pa je izrazil urednik Spletnega časopisa, Peter Jančič , še posebej do raziskave Ninemedia, ki je"v preteklosti že zašla v nenavadne smeri": "Če pogledamo lanskoletne raziskave in primerjamo z volitvami, je LMŠ nato dobila najmanj na volitvah, tako da tukaj je treba biti malo previden."

"Šarec je imel v državni blagajni žetev dobrih let gospodarstva, in to žetev je razdelil, da je zvišal dohodek, da je sklenil dogovor z javnim sektorjem, in da je zvišal minimalno plačo, kar je zagotovo osnova njegovega uspeha, a ni samo to. Mislim, da je potegnil nekaj uspešnih političnih potez," je v oddaji 24ur zvečero Šarčevi priljubljenosti povedal profesor Igor Pribac .

"Če se situacija poslabša in bo treba ukrepati, potem bo problem, ker s temi koalicijskimi partnerji enostavno nima večine in to je njegov problem. Ima manjšinsko vlado, v resnici Levica ni pravi koalicijski partner, in tu so lahko dolgoročno resne težave. Ampak če se bo položaj poslabšal, če bo poskušal kaj resnega narediti - dokler bo samo delil, višal plače in socialne ugodnosti, bo šlo,"pa meni Jančič.

Kaj lahko Šarca spodnese?

"Od višine se zvrti. Spomnimo se, kako je bila v nekem trenutku v Sloveniji priljubljena Katarina Kresal in kako je bilo potem večje razočaranje, ko v nekem trenutku ni izpolnila pričakovanj ljudi,"pravi Pribac in dodaja: "Mislim, da se te nevarnosti zaveda, kajti navsezadnje tu nastopijo tudi čustva, kot je zavist - Slovenci nimamo radi ljudi, ki jim tako zelo uspe, in v tem čustvu je zagotovo gojišče za morebitne pasti, ki ga čakajo v prihodnje."

"Marjan Šarec je pred veliko preizkušnjo v tem smislu, da bo kredibilnost, ki jo je zdaj pridobil lahko uporabil za izpeljavo projektov. Če bo to res naredil, se lahko vpiše med velike politike. Če tega ne bo naredil - in to mora narediti v tem letu, ki je pred nami, ko je optimizem še v zraku - pa ga bomo poslali v zgodovino kot enega od mnogih."

"V politiki te vedno odnesejo najbližji, ne opozicija, ta ni nevarna, njegova lastna stranka in njegovi vladni partnerji ga lahko odnesejo. Je zelo močan, a v resnici je zelo šibek, ima zgolj 13 poslancev," pa pravi Jančič."Trenutno mislim, da je varen, ker nobenemu ni blizu, da bi se šlo na volitve in da bi doživel poraz, ampak dolgoročno pa je tvegano in ne bo mu lahko."