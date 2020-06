Podpora SDS za dve odstotni točki zrasla, LMŠ padla

V junijski raziskavi izmerjena podpora SDS in LMŠ je podobna kot v aprilski, takrat je SDS beležila 18,7 odstotka, LMŠ pa 11,5. Tako kot aprila je po majskem zbližanju, ko je bila razlika v podpori manj kot dve odstotni točki, junija razlika v podpori znova večja in tudi statistično značilna, piše Delo. Na tretjem mestu med strankami je z 9,9 odstotka stranka SD, Levico bi volilo 7,1 odstotka vprašanih, za NSi pa 3,5. Sledijo DeSUS (2,3 odstotka), SNS (dva odstotka), SAB (1,6 odstotka), Dobra država (1,5 odstotka), SLS (1,4 odstotka) in SMC (1,1 odstotka). Druge stranke so prejele po manj kot odstotek podpore.

Med vprašanimi jih 22 odstotkov ne ve, katero stranko bi volili, da ne bi volili nobene, jih je odgovorilo 11,5 odstotka. Dobra dva odstotka vprašanih na vprašanje nista želela odgovoriti, dober odstotek pa bi oddal prazno glasovnico. Ocena dela vlade pada drugi mesec zapored, pri čemer je tokrat delež tistih, ki jo vidijo pozitivno ali zelo pozitivno, skorajda enak, kot je bil maja (okoli 31 odstotkov), med tistimi, ki so jo prejšnji mesec ocenili srednje, pa se jih je za pet odstotnih točk premaknilo k oceni negativno ali zelo negativno. Oceno srednje je tako tokrat podalo približno 25 odstotkov, negativno 22,5 odstotka, zelo negativno pa 18,6 odstotka.