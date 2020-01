Podpora slovenske javnosti zvezi Nato višja kot na referendumu leta 2003

Anketa je pokazala tudi, da je podpora sodelovanju Slovenske vojske na misijah v tujini zelo odvisna od države, v kateri misija poteka. Slovenska vojska trenutno sodeluje v 12 mednarodnih operacijah in misijah, ki potekajo pod okriljem Nata, EU, Združenih narodov in mednarodne koalicije za boj proti Islamski državi.

Anketa je pokazala, da po nedavni zaostritvi odnosov med ZDA in Iranom slovenska javnost večinoma podpira predčasno vrnitev slovenskih vojakov iz Iraka. Tako se je izreklo 54,3 odstotka vprašanih. Premestitev se je zdela sporna 37,9 odstotka vprašanim.

Veliko manjše je strinjanje sodelujočih v anketi s sodelovanjem slovenskih vojakov v misijah in operacijah drugod po svetu. Sodelovanje na Bližnjem vzhodu (v Siriji, Libanonu in Iraku) tako odobrava 38,6 odstotka vprašanih, sodelovanje naših vojakov v Afganistanu odobrava 32,9 odstotka vprašanih, v afriškem Maliju pa 36,7 odstotka vprašanih. Sodelovanje slovenskih vojakov v Natovih večnacionalnih bojnih skupinah v Latviji odobrava 40,9 odstotka vprašanih.

Agencija Ninamedia je telefonsko raziskavo za časnika Dnevnik in Večer izvedla med 14. in 16. januarjem, anketirali pa so 700 oseb.