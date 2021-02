Podpora stranke DeSUS vladi: bo sestanek le prinesel odgovor?

Predsednik vlade Janez Janša je v petek dejal, da se bodo morali poslanci DeSUS do srede, ko bo potekal sestanek koalicije, izreči, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija "brez kadrovskega razreza v vladi glede na koalicijsko pogodbo". Navedel je, da "glede razmerja sil in podpore vladi ne odločajo neposredno organi strank, ampak poslanci v parlamentu" in da stališče vseh članov poslanske skupine DeSUS glede tega še ni jasno.

Ko se bodo izrekli, bo Janša predlagal novega ministra za zdravje. Če poslanci DeSUS vlade ne bodo podpirali, pa bo po Janševih besedah odprto tudi vodenje kmetijskega resorja. Minister za kmetijstvo iz vrst DeSUS Jože Podgoršek namreč tudi po izstopu DeSUS iz koalicije ostaja na funkciji, medtem ko je Tomaž Gantar z mesta ministra za zdravje odstopil.