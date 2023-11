Podpora vladajoči stranki strmoglavila, Golob na samem repu lestvice

Najnovejše merjenje političnega utripa kaže padec podpore vladi, strm padec podpore Gibanju Svoboda in še večji padec podpore Robertu Golobu, ki je končal celo na repu baromera politikov. Čas je za predčasne volitve, poziva prvak največje opozicijske stranke Janez Janša. Kako pa porazne rezultate komentirajo v Golobovi stranki in vladni koaliciji?

Po napovedani, a neuresničeni rekonstrukciji vlade, je zaupanje volivcev v vlado znova padlo, kaže zadnja javnomnenjska raziskava, ki jo je za časnik Delo opravil inštitut Mediana. Če bi bile volitve jutri, bi največ ljudi volilo stranko SDS, kar 22,2 odstotka (oktobra 23 odstotkov). S precejšnjim padcem podpore ji sledi Gibanje Svoboda, ki bi jo volilo 14,4 odstotka vprašanih (oktobra 18,8 odstotka), stranko SD bi volilo sedem odstotkov (kar je enako kot oktobra), NSi 4,7 odstotka (oktobra 7,2 odstotka) in Levico štiri odstotke (oktobra 5,1 odstotka). "Gre za jasen trend padanja podpore vlade. Ne samo padanja, pač pa celo strm padec v zadnjem mesecu dni. Ugotovitev zadnje javnomnenjske raziskave je, da je problem v Gibanju Svoboda. Ne pa tudi v obeh drugih koalicijskih strankah," je rezultate raziskave komentirala Janja Božič Marolt, predsednica uprave Mediane. Z delom aktualne ministrske ekipe je zadovoljnih le še dobrih 18 odstotkov vprašanih (oktobra 22), več kot polovica (53,8 odstotka) vprašanih pa delo vlade ocenjuje negativno ali zelo negativno (oktobra 42,1 odstotka).

icon-expand Robert Golob FOTO: Aljoša Kravanja

Po številnih sporih znotraj Gibanja Svoboda se je športna retorika premierja Roberta Goloba, kot kaže, obrnila proti njemu. "Tokrat vse kaže, da si je avtogol zabil premier Robert Golob sam. Saj se je podpora vladni stranki več kot razpolovila v primerjavi z letom poprej," pravi Božič Maroltova. Golobova Svoboda trenutno za SDS zaostaja za skoraj osem odstotnih točk. Večina izgubljenih glasov pa se je prelila med neopredeljene, razočarane volivce. Pri tem pa prva dama slovenskega javnega mnenja iz številk povleče vzporednico s podobno usodo vlade Mira Cerarja: "Oba nova obraza po enem letu padeta na enak način. In oba nova obraza na enak način prehiti SDS z Janezom Janšo."

Na Barometru priljubljenosti politikov še naprej vodi predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledita ji poslanec SDS Anže Logar in državni sekretar, ki bdi nad popoplavno obnovo, Boštjan Šefic. Premier Golob je zdrsnil s šestega na predzadnje, 19. mesto. Za njim je le še Borut Sajovic iz Gibanja Svoboda. Takega padca v enem mesecu v Delovem Barometru priljubljenosti ni bil deležen še noben politik.

Predsednik vlade, ki se je ob vsem tem znašel tudi na repu barometra domačih politikov, kot jih ocenjujejo volivci, pa se je danes o zanj poraznih statistikah odzval zgolj na kratko. "Povedal bom samo eno stvar. Očitno bomo morali delati še bolj trdo, da bomo povrnili zaupanje. In to je to," je dejal Golob. Podoben osebni padec podpore za časa vodenja vlade je nekoč zabeležil le še Borut Pahor. Razlog, ki ga anketiranci najbolj zamerijo Golobu, pa je neuresničevanje lastnih zavez, še opažajo merilci aktualnega političnega utripa v državi. Koalicijske partnerice padec podpore pričakovale Odhodi ministrov, izključitvi iz največje koalicijske stranke in napetosti v koalicijskih vrstah. Razgreto politično dogajanje je zaznamovalo pretekli mesec in tedne, strasti naj bi se umirile po srečanju prvakov koalicijskih strank, rezultat javnomnenjske poizvedbe zato vidijo kot popotresni sunek burnega dogajanja. V največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda pravijo, da javnomnenjskih anket ne komentirajo in da so edini pravi pokazatelj javnega mnenja volitve. Kot so zapisali, se bodo še naprej trudili izpolnjevati zaveze, ki so jih na volitvah dali državljanom, da bi s tem upravičili njihovo zaupanje.

Medtem pa koalicijski partnerici pravita, da so padec podpore pričakovali. "Pričakovanja so velika trenutno, kar se dogaja s tem vrtenjem koles brez pravega učinka, je pa, mislim da, čisto pravilno. Tako javnost reagira," pravi Soniboj Knežak iz SD. Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec meni, da si država vsekakor zasluži več od trenutne koalicije. "Ampak predvsem to, da nam mogoče dajo še nekaj časa, da pokažemo, da znamo delati bistveno drugače, kot je to počela prejšnja vlada," je prepričan. Koalicijski partnerji sicer še naprej poudarjajo, da je koalicija trdna in da bo odslej še učinkovitejša. "Seveda ti ratingi, ki so ta moment, za vlado niso v redu in to je tudi signal da moramo nekatere stvari enostavno spremeniti," je dejal minister za gospodarstvo Matjaž Han iz kvote SD. Dodal je, da še vedno verjame, da ta vlada lahko naredi spremembe.