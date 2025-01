Podpora vladi na eni najnižjih točk, SDS krepko pred GS

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med neparlamentarci imajo največ podpore Vesna (3,2 odstotka), Resnica (3,2 odstotka) in Pirati (2,6 odstotka). Podpora ostalim je razdrobljena v slabih osmih odstotkih (7,8 odstotka).

Med strankami vse bolj prepričljivo vodi SDS. Če bi bile volitve danes, bi največja opozicijska stranka prepričala več kot petino volilnega telesa (21,1 odstotka). Drugo je Golobovo Gibanje Svoboda, ki še naprej izgublja javno podporo (12,3 odstotka). Ti glasovi pa se očitno ne prelivajo k nobeni od parlamentarnih strank. Socialni demokrati namreč stagnirajo (6,6 odstotka). Medtem ko tudi Levica (4 odstotke) in Nova Slovenija (3,2 odstotka) izgubljata zaupanje volivcev.

In še največja stranka – to so neopredeljeni. Skoraj vsak četrti vprašani (23,7 odstotka) ne ve, katero stranko bi volil. Skoraj vsak deseti (9,3 odstotka) ne bi izbral nobene od obstoječih političnih opcij. Ostali (2,9 odstotka) niso želeli odgovoriti.

Lestvica politikov

Najboljšo povprečno oceno so volivci v začetku letošnjega leta še enkrat podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar. Drugo prvaku SD Matjažu Hanu in tretjo evroposlancu Vladimirju Prebiliču.

Sledi parlamentarni trojček; predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, vodja poslancev SD Jani Prednik in poslanec NSi Jernej Vrtovec.