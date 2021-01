Podpora vladi najnižja od imenovanja

Prvo letošnjo raziskavo javnega mnenja Vox populi, ki jo je za Večer in Dnevnik opravila agencija Ninamedia, politične stranke začenjajo s podobnih startnih položajev kot ob koncu leta 2020. Podpora koalicijskim strankam pada, medtem ko opozicijskim strankam raste. In še to: če bi bile volitve v nedeljo, bi gladko zmagala koalicija KUL pred koalicijo SDS.

Anketa je pokazala, da se krepi podpora strankam koalicije KUL, in sicer najbolj SD in Levici, nekoliko manj podpore od decembra pa ima LMŠ. V primeru, da bi bile volitve minulo nedeljo, bi koalicija KUL s stranko DeSUS osvojila 54 mandatov, SDS in NSi pa skupaj 34 mandatov, pišeta Dnevnik in Večer.

icon-expand Delo vlade Janeza Janše kot neuspešno ocenjuje več kot 60 odstotkov vprašanih. FOTO: Miro Majcen

SDS bi po prvi letošnji raziskavi Vox populi osvojila nekaj manj kot 20 odstotkov podpore med vsemi sodelujočimi v anketi, s tem pa se je povsem približala podpori z začetka lanskega leta, ko je februarja prvič po daljšem obdobju prevzela vodstvo. Sledi SD z 12,6-odstotno podporo, na tretjem mestu je LMŠ z 10,8-odstotno podporo. Sledi Levica, ki jo podpira 10,1 odstotka anketiranih, tej pa NSi s 4,9-odstotno podporo. Sledijo DeSUS (3,2 odstotka), SAB (trije odstotki), SNS (1,2 odstotka), SLS (1,1 odstotka) in SMC (0,7 odstotka). Odstotek vprašanih bi se odločil za katero drugo stranko, 24,7 odstotka je neopredeljenih, 7,1 odstotka pa jih ne bi volil.

icon-expand Ko je vodenje SD prevzela Fajonova, je stranki podpora močno poskočila, nato pa začela spet padati. FOTO: Damjan Žibert

48,8 odstotka vprašanih podpira vložitev konstruktivne nezaupnice vladi premierja Janše. 39,3 odstotka jih vložitve ne podpira, 11,9 odstotka pa je neopredeljenih. Karla Erjavca bi za mandatarja podprlo 50,7 odstotka vprašanih, 40,9 odstotka pa ne. Neopredeljenih je 8,4 odstotka vprašanih. Rast podpore Levici, SAB in SD Strankam SD, Levica in SAB podpora raste, natančnejša analiza pa pokaže, da imata bolj zdrav trend rasti Levica in SAB kot pa SD. Slednji je sredi leta, ko je Fajonova nasledila Židana, podpora izredno poskočila, čez 20 odstotkov med opredeljenimi volilci, nato pa je začela SD počasi iz meseca v mesec drseti proti izhodišču. So pa kljub padanju podpore Socialni demokrati v primerjavi z decembrom tokrat dosegli skoraj dve odstotni točki boljši rezultat, še poročata časnika.

Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, izvaja ga agencija Ninamedia. Med 12. in 14. januarjem 2021 so opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo po metodi CATI, anketiranih je bilo 700 oseb.