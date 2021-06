Podpora vladi naprej nizka, Ljudmila Novak še vedno najbolj priljubljena

Če bi bile volitve prejšnjo nedeljo, bi dobili popolnoma novo koalicijo, ugotavlja anketa Vox populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer izvaja agencija Ninamedia. 49 mandatov bi osvojile stranke iz opozicijske koalicije KUL – SD, LMŠ, Levica in SAB – iz vladajoče koalicije bi SDS in NSi zbrali 39 mandatov.

NSi bi lahko zbral okoli 10 poslanskih mest, tri več, kot jih ima sedaj, SDS pa bi na podlagi opredeljenih volivcev lahko računala na okoli 30-odstotno podporo oziroma okoli 29 mest, kar bi bilo bolje kot leta 2018. SD bi prejel 19 poslanskih mest, LMŠ 14, Levica 11, SAB pa pet.