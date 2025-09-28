Podpora vladi po napovedi božičnice navzgor

Kako volivci ocenjujejo delo vlade, opozicije, premierja Roberta Goloba in drugih političnih strank? Objavljamo najnovejše številke in razmerja, ki so jih za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana.

Podpora vladi se je po odmevni napovedi obvezne božičnice okrepila. Delo Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe podpira 35 odstotkov (35,1 odstotka) vprašanih, kar je največ v zadnjih desetih mesecih. Delež nasprotnikov je tretji zaporedni mesec padel in znaša še vedno večinskih - 51 odstotkov in pol. (51,5 odstotka). Ostali (13,3 odstotka) so neopredeljeni.

Med strankami najvišjo podporo še naprej beleži Janševa SDS, ki se ji je Golobovo Gibanje Svoboda tokrat nekoliko približalo. Če bi bile volitve danes, bi največja opozicijska stranka prepričala dobro petino (21,7 odstotka) volivcev, največja vladna stranka pa slabih pet odstotnih točk manj (17,1 odstotka). Tretji so koalicijski Socialni demokrati, podpora se jim je povečala že tretji mesec zapored (7,1 odstotka). Volivci so pozitivno sprejeli tudi spremembo na vrhu Nove Slovenije, ki je po predsedniški rošadi Tonin-Vrtovec okrepila podporo (5,3 odstotka). Na petem mestu stagnira vladna Levica (4,4 odstotka).

Sledi neparlamentarna Resnica (3,6 odstotka), Logarjevi Demokrati, ki izgubljajo volivce (3,1 odstotka) in Pirati (1,9 odstotka). Podpora drugim strankam je razdrobljena v preostalih sedmih odstotkih (7,2 odstotka). Delež neopredeljenih ostaja visok. Več kot petina vprašanih (21,4 odstotka) ne ve, katero stranko bi obkrožili. Skoraj 6 odstotkov (5,8 odstotka) ne bi izbralo nobene, ostali (1,5 odstotka) niso želeli odgovoriti.

Kaj pa politiki?

Volivci so najboljšo povprečno oceno tudi septembra podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar, drugo pa prvaku Socialnih demokratov Matjažu Hanu. Na tretjem mestu novost: tja se je prebila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je prehitela predsednika Demokratov Anžeta Logarja.

