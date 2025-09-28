Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Podpora vladi po napovedi božičnice navzgor

Ljubljana, 28. 09. 2025 19.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
118

Kako volivci ocenjujejo delo vlade, opozicije, premierja Roberta Goloba in drugih političnih strank? Objavljamo najnovejše številke in razmerja, ki so jih za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana.

Podpora vladi se je po odmevni napovedi obvezne božičnice okrepila. Delo Roberta Goloba in njegove ministrske ekipe podpira 35 odstotkov (35,1 odstotka) vprašanih, kar je največ v zadnjih desetih mesecih. Delež nasprotnikov je tretji zaporedni mesec padel in znaša še vedno večinskih - 51 odstotkov in pol. (51,5 odstotka). Ostali (13,3 odstotka) so neopredeljeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med strankami najvišjo podporo še naprej beleži Janševa SDS, ki se ji je Golobovo Gibanje Svoboda tokrat nekoliko približalo. Če bi bile volitve danes, bi največja opozicijska stranka prepričala dobro petino (21,7 odstotka) volivcev, največja vladna stranka pa slabih pet odstotnih točk manj (17,1 odstotka). 

Tretji so koalicijski Socialni demokrati, podpora se jim je povečala že tretji mesec zapored (7,1 odstotka). Volivci so pozitivno sprejeli tudi spremembo na vrhu Nove Slovenije, ki je po predsedniški rošadi Tonin-Vrtovec okrepila podporo (5,3 odstotka). Na petem mestu stagnira vladna Levica (4,4 odstotka). 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledi neparlamentarna Resnica (3,6 odstotka), Logarjevi Demokrati, ki izgubljajo volivce (3,1 odstotka) in Pirati (1,9 odstotka). Podpora drugim strankam je razdrobljena v preostalih sedmih odstotkih (7,2 odstotka). 

Delež neopredeljenih ostaja visok. Več kot petina vprašanih (21,4 odstotka) ne ve, katero stranko bi obkrožili. Skoraj 6 odstotkov (5,8 odstotka) ne bi izbralo nobene, ostali (1,5 odstotka) niso želeli odgovoriti.

Kaj pa politiki?

Volivci so najboljšo povprečno oceno tudi septembra podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar, drugo pa prvaku Socialnih demokratov Matjažu Hanu. Na tretjem mestu novost: tja se je prebila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je prehitela predsednika Demokratov Anžeta Logarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na šestem mestu je finančni minister Klemen Boštjančič. Na osmo pa je padel evropski poslanec Vladimir Prebilič, ki bo oktobra tudi uradno ustanovil svojo stranko. Sledi prvi mož državnega sveta in predsednik neparlamentarne stranke Fokus Marko Lotrič. Dvanajsti je novi predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec

Premier Robert Golob se je po poroki vzpel za šest mest in je tokrat trinajsti, njegov največji politični tekmec Janez Janša je petnajsti. Bodoča sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko pa sta pri repu priljubljenosti.

mediana raziskava javno mnenje robert golob janez janša ocena politiki
Naslednji članek

Koliko uporabnikov je prejelo testni SI-Alarm? Operaterji podatka nimajo

KOMENTARJI (118)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Svetec 2021
28. 09. 2025 21.06
-1
Bravo vladaaaaa živela SVOBODA !!!!!
ODGOVORI
0 1
Osr4n
28. 09. 2025 21.05
+2
Haha pa pravijo, da so volivci janše glu**. Poglej volivce Goloba... v treh letih jim je pobral še pa še keša... zdj jim ne oblubu 600e. Ga bodo pa spet vsi volil....pa more it drzava v k......
ODGOVORI
3 1
Bbcc12
28. 09. 2025 21.06
Javnofinančni primanjkljaj za 2020 je znašal 3,868 milijarde evrov ali 8,4 odstotka BDP. Tako, da bravo Janša. 👏👍😅
ODGOVORI
0 0
Dr. No
28. 09. 2025 21.05
+1
Jz bom bozicnico vesel, samo volu bom pa JJ
ODGOVORI
2 1
JanezOrban
28. 09. 2025 21.04
+2
Hribovci spet cvilijo,Jutri čaka traktor pa liter modre frankinje,gremo spat
ODGOVORI
2 0
Victoria13
28. 09. 2025 21.04
+3
Pa kdo lahko podpira vlado, ki nas bo spravila na kolena???
ODGOVORI
4 1
vrtnar_1
28. 09. 2025 21.04
+1
Hitr in pocen se prodamo.
ODGOVORI
4 3
Prototip
28. 09. 2025 21.05
+1
Itak,če vsakemu obljubi še poln tank bencina,,ga bodo kovali v zvezde..
ODGOVORI
2 1
Victoria13
28. 09. 2025 21.03
+2
Dvig plač v JS dviga inflacijo in cene v trgovinah!!!
ODGOVORI
4 2
jurist
28. 09. 2025 21.03
-1
samo da so bonbončki pa je vlada dobra. Neverjetno je, kako ima lahko ta narod toliko slabih politikov.
ODGOVORI
1 2
BBcc
28. 09. 2025 21.00
+1
Javnofinančni primanjkljaj za 2020 je znašal 3,868 milijarde evrov ali 8,4 odstotka BDP. Tako, da bravo Janša. Zdaj je veliko boljše. Pa še božičnica bo. Odlično vlada. Podpora raste.
ODGOVORI
10 9
Prototip
28. 09. 2025 21.00
+3
Mi smo jo dobili,brez ,da bi bila obvezna,ne more pa holob to narediti obvezno,,,kaj pa tiste firme,ki že tako dihajo na škrge zaradi taistih visokih davkov,ki jih morajo plačevat golobu?,,,golob je pa pozabil povedat,da so slovenske plače najbolj obdavčene na svetu,,,,pol vzame država,,,da potem lahko golob razmetava s tem denarjem adijopamet.
ODGOVORI
9 6
Jezna Jasna
28. 09. 2025 20.58
+10
21,4% jih ne ve. Ti niso desni volivci. Ker desni vedo koga volit.
ODGOVORI
11 1
kakorkoliže
28. 09. 2025 20.57
+3
Medijana, trobilo za ustvarjanje javnega mnenja.
ODGOVORI
9 6
Aktivna državljanka
28. 09. 2025 20.57
+1
Lepo, da so prvi trije politiki po priljubljenosti taki osebki, ki so najbolj prispevali k razvoju države in blaginje naroda. Če to drži si sama pri sebi mislim, da bo kaj narobe z anketiranci ali z mojim nerazumevanjem njihovih prispevkov prej navedenega.
ODGOVORI
5 4
JanezOrban
28. 09. 2025 20.57
-3
Gospod Golob bo edini PV v zgodovini Slovenije ko bo sestavljal vlado 2 mandata zapored!
ODGOVORI
9 12
Prototip
28. 09. 2025 21.03
-1
Še tega se manjka,,,bo uvedel še davek na dihanje,,,,,,,,
ODGOVORI
1 2
enajstdvanajst1
28. 09. 2025 20.56
+0
še nikoli nisem slišal toliko krepkih čez katerokoli vlado kot letos. Lahko jim obljubijo 1000 evrov pokojnine in 1000 evrov vsakemu študentu pa ne bodo zmagali
ODGOVORI
9 9
Victoria13
28. 09. 2025 20.56
+4
Me prav z zanima kam je razporejen denar za obvezno dodatno zavarovanje in kam za dolgotrajno oskrbo?!V prvem primero je zdravstvo v kaotičnem stanju veliko bolj kot takrat, ko je bilo dodatno zavarovanje v rokah drugih zavarovalnic, v drugem primeru se pa zbira denar za nekaj kar ne obstaja!!!
ODGOVORI
7 3
JanezOrban
28. 09. 2025 20.55
-4
Tako slabo ko sem pod Janšo živel,nikol več nebom,1 leto nas pustil v službo!
ODGOVORI
6 10
stoinena
28. 09. 2025 20.54
+2
daj ne lažite no. nobene podpore ni. tudi če vsem nakaže 5 jurjev. vseeno bo letel. ker je preveč lagal in blefiral, vse je šlo gor. in po volitvah bo vse še slabše. torej tudi če da 5 jurjev jih bo vzel 15. nehajte imet narod za butalce.
ODGOVORI
7 5
frenk707
28. 09. 2025 20.53
-3
Laž in korupcija sta nesmrtni duši janšizma, farških in starih komunistov, ki so rak rana naše države, sedaj pri maši sedijo v prvi vrsti in v svoji zamaknjenosti že belo gledajo, tako da se ne ve ali jim prihaja ali odhajajo…. Ko pa pridejo iz cerkve pa nobena stvar ni varna pred njimi, še krono matere božje bi ukradli, če bi jo lahko…...
ODGOVORI
5 8
Darko32
28. 09. 2025 21.00
+0
frenk707 A ti že haluciniraš JANŠO. Poglej kakšne oslarije sekaš. Svoboda praviš, da so balzam za dušo in nevem kaj še vse. Ko pa poslušam razne govornike pa vidimo, da ste zabluzili na celi črti. javno govorite kako ste svodbodo govora pripeljali k nam . A isti sogovorniki pravijo, da jih z POLICAJi poskušate utišati, ker imajo strokovno argumentirano debato. Vidimo kako posiljujejte z vašo ideologijo, kjer vidimo kaj počenjate. To z božičnico je nateg prve vrste, ker niste omenili, da boste pri dohodnini vse to pobrali nazaj. Zakaj nič ne poveste, da je potrebno dohodnino rešiti na tej točki. Zato nehaj bluzuiti z tvojimi oslovskimi, ki s ena kilometer daleč vidijo, da gre za populistično potezo. Janšizem je plod ideologije, katero širijo levičarji in igrajo na karto SDS-ovcev. Poraz na volitvah je neizbežen in katastrofalen. Zato ti takšne blodnje ne pomagajo več, ker delajo več škode kot koristi.
ODGOVORI
4 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256