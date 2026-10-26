Podpora za Office 2021 se je končala: Office 2024 Pro pri Keysoffu za 23,39 €

V okviru akcije Halloween Early Sale je trgovina Keysoff ponudila Office 2024 Pro za 23,39 € . Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook in OneNote, zato pokriva širok nabor vsakodnevnih potreb, od urejanja dokumentov in analiziranja podatkov do priprave predstavitev ter upravljanja e-pošte. Novejša različica prinaša posodobljen uporabniški vmesnik in izboljšave, namenjene učinkovitejšemu delu.

Za uporabnike, ki načrtujejo tudi nadgradnjo operacijskega sistema, je Windows 11 Pro v isti ponudbi na voljo za 13,55 € . Poleg sodobnega uporabniškega vmesnika vključuje funkcije, namenjene zahtevnejšim uporabnikom in poslovnim okoljem.Med njimi je BitLocker , ki omogoča šifriranje pogonov za boljšo zaščito podatkov, ter Oddaljeno namizje , s katerim se je mogoče povezati z računalnikom na daljavo. Funkcija Hyper-V omogoča ustvarjanje in izvajanje navideznih računalnikov, medtem ko Windows Sandbox ponuja izolirano okolje za preizkušanje aplikacij in datotek. Te možnosti so lahko koristne za strokovnjake, razvijalce in uporabnike, ki želijo več nadzora nad svojim sistemom.

Office 2024 Pro z doživljenjsko licenco v kratkem na razprodaji!

- Office 2024 Pro Plus – 23.39€

- Office 2024 Pro - 3 PCs – 63.29€ (21.10€ Per PC)

- Office 2024 Pro - 5 PCs – 99.99€ (20.00€ Per Key)

- Office 2021 Pro Plus –27.59€

- Office 365 Pro Plus - 5 PCs (1 Year Subscription) – 35.99€

- Office 2021 Home and Business for Mac – 89€

Pristni ključi Windowsja po neverjetnih cenah!

- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€

- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)

- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)

- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)

- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€

- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€

- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€

- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€

- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€

- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€

- Win Server 2025 Standard – 30.99€

- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€

Priborite svoj pristen paket Office + Windows za male denar. (Koda za popust: SKK62)

- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package – 34.99€

- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 34.75€

- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 36.99€

- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 36.85€

- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.50€

- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.35€

Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:

- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€

- IObit Driver Booster 13 – 17.69€

- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€

- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€

- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16.99€

- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€

- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€

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Zakaj izbrati Keysoff?

Keysoff je zaupanja vredna globalna spletna trgovina, specializirana za izvirne licenčne ključe za računalniške operacijske sisteme, pisarniške programe za produktivnost in programska orodja. Z zavezanostjo k vrednosti in kakovosti Keysoff že več let služi strankam po vsem svetu ter vedno sledi filozofiji "Stranka na prvem mestu", da zagotovi najboljšo možno izkušnjo nakupa. Kaj dobite pri Keysoff:

- Takojšnja dostava po e-pošti brez čakanja, brez pošiljanja

- Brezplačna tehnična podpora pred in po nakupu

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