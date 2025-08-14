Podpora za Win 10 se konča čez dva meseca! Nadgradite na Win 11 Pro za samo 13,66 €! Razprodaja programske opreme za računalnik Keysoff zdaj ponuja velik popust!

MS Office 2021 Professional Plus je vrhunski paket za produktivnost, prilagojen strokovnjakom in podjetjem. Office 2021 Professional Plus ponuja orodja, potrebna za doseganje vaših poslovnih ciljev. Zdaj je na voljo za samo 31,95 € v okviru Keysoffove promocije, kar je več kot 90 % nižja cena od redne cene! Z izboljšanimi varnostnimi funkcijami in modelom enkratnega nakupa vam ta paket zagotavlja doživljenjski dostop do bistvenih aplikacij brez stalnih naročnin, zaradi česar je stroškovno učinkovita rešitev za dolgoročno produktivnost. Keysoff med razprodajo ponuja 62 % popusta na pakete Office, pri čemer je Office 2021 Home and Business za Mac znižan na samo 59,99 €, najnovejši Office 2024 Home and Business pa na 140,99 €! Oddajte naročilo, dokler popust še velja!
62-odstotni popust na Microsoft Office (koda: SKK62)
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 računalnik – 31,95 €
- Microsoft Office 2021 Home and Business za Mac – 59,99 €
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 ključa– 60,50 € (30,25 € na ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional Plus - 3 ključi – 82,75 € (27,58 € na ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 računalnikov – 131,75 € (26,35 na računalnik)
- Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 računalnik – 23,75 €
- Microsoft Office 2019 Home and Business za Mac – 32,99 €
- Microsoft Office 2019 Professional Plus – 2 ključa - 42,99 € (21,50 € na ključ)
- Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 računalnik – 15,88 €
50-odstotni popust na operacijske sisteme Windows (koda: SKK50)
- Windows 11 Professional – 13,66 €
- Windows 11 Professional - 2 ključa – 25,96 € (12,98 €/ključ)
- Windows 11 Professional - 5 ključev – 55,15 € (11,03 €/ključ)
- Windows 11 Home – 13,39 €
- Windows 11 Home - 2 ključa – 25,19 € (12,60 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 8,88 €
- Windows 10 Professional - 2 ključa – 15,89 € (7,95 €/računalnik)
- Windows 10 Professional - 5 ključev – 35,55 € (7,11 €/ključ)
- Windows 10 Home– 8,81 €
62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: SKK62)
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Paket – 42,60 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – Paket – 37,82 €
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – Paket – 35,15 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – Paket – 30,37 €
- Microsoft Project Professional 2021 – 25,70 €
- Microsoft Visio Professional 2021 – 22,97 €
- Microsoft Visual Studio 2022 Enterprise – 45,60 €
Veliki paketi, nepremagljive cene
- Windows 10 Professional – 50 ključev – 325 € (samo 6,5 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 100 ključev – 600 € (samo 6 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 50 ključev – 400 € (samo 8 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 100 ključev – 750 € (samo 7,5 €/ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional – 50 ključev – 1250 € (samo 25 €/ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional – 100 ključev – 2400 € (samo 24 €/ključ)
50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows OS (koda: SKK50
- Windows Server 2025 Standard – 31,49 €
- Windows Server 2022 Standard – 26,19 €
- Windows Server 2019 Standard – 25,01 €
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9,13 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12,81 €
Računalniška orodja (brez kode za popust)
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- Adguard za Windows/Mac/Android/iOS – 1 naprava – 10,24 €
- Internet Download Manager – 1 računalnik (doživljenjsko) – 21,99 €
- SwifDoo PDF - 1 PC/Mac (1 Year) – 49,09 €
Keysoff vam ne nudi le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.
Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 1500 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98% zadovoljnih strank. Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve Pišite Keysoffu: service@keysoff.com
Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?
- Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.
- Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.
- Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.
- Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.
- Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.
Naročnik oglasne vsebine je Century Genius Ltd.