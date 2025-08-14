Podpora za Win 10 se konča čez dva meseca! Nadgradite na Win 11 Pro za samo 13,66 €! Razprodaja programske opreme za računalnik Keysoff zdaj ponuja velik popust!

MS Office 2021 Professional Plus je vrhunski paket za produktivnost, prilagojen strokovnjakom in podjetjem. Office 2021 Professional Plus ponuja orodja, potrebna za doseganje vaših poslovnih ciljev. Zdaj je na voljo za samo 31,95 € v okviru Keysoffove promocije, kar je več kot 90 % nižja cena od redne cene! Z izboljšanimi varnostnimi funkcijami in modelom enkratnega nakupa vam ta paket zagotavlja doživljenjski dostop do bistvenih aplikacij brez stalnih naročnin, zaradi česar je stroškovno učinkovita rešitev za dolgoročno produktivnost. Keysoff med razprodajo ponuja 62 % popusta na pakete Office, pri čemer je Office 2021 Home and Business za Mac znižan na samo 59,99 €, najnovejši Office 2024 Home and Business pa na 140,99 €! Oddajte naročilo, dokler popust še velja!

Keysoff vam ne nudi le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 1500 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98% zadovoljnih strank. Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve Pišite Keysoffu: service@keysoff.com