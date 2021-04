Podpora za zaklenjenimi vrati je neuspešna

Franco Basaglia je bil italijanski psihiater, nevrolog, profesor, ki je predlagal zaprtje psihiatričnih bolnišnic. Bil je velik kritik klasične psihiatrije, saj bi naj po njegovem poudarjala motnjo in ne človeka. Pokazal je, da je podpora z zaklenjenimi vrati neuspešna in da je potrebno ljudem zagotoviti toliko podpore in pomoči, da bodo zmogli bivati v skupnosti, z enakimi pravicami in enakovrednim družbenim statusom. Na njegovih temeljih je začel svoje temelje postavljati tudi Zavod Franko Maribor, ki vrsto let s svojimi programi nudi podporo in pomoč vse večjemu številu uporabnikov v njihovem domačem okolju. Naš program je inovativen, saj v Sloveniji ni podobnega programa, ki bi storitve izvajal na enak način.

Delamo z najbolj ranljivimi skupinami ljudi, ki zaradi težav v duševnem zdravju potrebujejo strokovno podporo in pomoč pri samostojnem življenju v skupnosti. To pomeni, da brez naše podpore bi težje živeli v skupnosti, bili bi prepuščeni sami sebi, potisnjeni na rob družbe, ali bi bili nameščeni v institucijah kot so socialnovarstveni zavodi, bili bi socialno izključeni.

Kako poteka vaše vsakdanje delo?

»Ukvarjamo se s skupnostnim socialnim delom, pri čemer se naše delavke vsakodnevno na terenu srečujejo z določenim številom uporabnikov, jih obiščejo na domu, nudijo strokovno svetovanje, spremstvo, družabništvo ali sprehode, pomagajo pri izpolnjevanju in urejanju razne dokumentacije, pri ureditvi bivalnih pogojev, učenju socialnih spretnosti, pomagajo pri razporeditvi denarja in pri opravljanju vsakodnevnih opravil , sploh, če gre za ljudi, ki sami tega ne zmorejo. Smo predvsem usmerjeni v krepitev vsakdanjih in samostojnih veščin, s poudarkom na tem, da uporabniki pridobijo določene veščine, ne delamo namesto njih ampak z njimi in za njih. Z uporabniki se pogovarjamo, jih slišimo, motiviramo in bodrimo v stiskah, s katerimi se srečujejo. Spremljamo njihovo napredovanje, hkrati pa tudi hitro opazimo njihovo stiske, na kar ustrezno in predvsem pravočasno reagiramo. Pri delu sodelujejo različni profili izvajalcev, vsak ima svojo nalogo in namen, torej strokovni delavci, laični delavci, prostovoljci, ljudje iz skupnosti itd. Vsekakor gre za delo, ki ni primerno za vsakogar in ga lahko opravljajo posamezniki in posameznice, ki morajo biti sočutni in znati poslušati ter ustrezno strokovno reagirati.«

Kdo vse lahko postane uporabnik Zavod Franko Maribor?

»Naši uporabniki prihajajo iz različnih koncev Slovenije, sodelujemo tudi s centri za socialno delo ali zdravstvenimi domovi, psihiatričnimi bolnicami, društvi in zavodi iz različnih mest, ki svojim uporabnikom predlagajo vključitev v naš program. Velikokrat pa se na nas obrnejo tudi uporabniki sami. So različnih starostnih skupin, obravnavamo uporabnike v starostnem razponu med 20 in 70 let s dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. V programu vključujemo tudi osebe z dvojnimi diagnozami, odvzeto poslovno sposobnostjo, osebe z duševno manjrazvitostjo, osebe z izkušnjo tveganih vedenj. Skratka vsi, ki ob težavah v duševnem zdravju potrebujejo strokovno podporo in pomoč pri samostojnem življenju v skupnosti.

Na kakšen način se lahko nekdo vključi?

»Najprej je potrebno na naš naslov nasloviti prošnjo. Po prejemu te vas kontaktiramo, dogovorimo se za srečanje in v kolikor je nekdo primeren oz. »ustreza ciljni skupini« za vključitev v naš program, se temu ustrezno tudi odzovemo. Skupaj naredimo osebni načrt izvajanja, določimo tedensko število obiskov, cilje in podobno. Našim uporabnikom nudimo tudi možnost druženja in sodelovanja v našem skupnostnem prostoru, kjer se lahko izražajo in aktivno preživijo dneve. Nenehno se trudimo slediti ciljem, zato, da naši uporabniki v lokalni skupnosti živijo z enakimi možnostmi in enakovredno drugim občanom«, komentira Iva Anžlovar.