Podporniki in nasprotniki nove občine Golnik zbrali podpise

Kot so izpostavili v iniciativi za ustanovitev nove občine, so več kot 1000 podpisov v podporo nastanku nove občine in referendumu zbrali v dobrem tednu dni. Podpise so zbrali na območju, kjer bi nastala nova občina in kjer živi nekaj več kot 10.000 ljudi. Kot trdijo, podpisi dokazujejo najmanj 70-odstotno podporo nastanku nove občine in na referendumu pričakujejo več kot 90 odstotkov glasov za novo občino.

Ob tem so prosili poslanko Matejo Udovč, da danes poslancem prebere tudi njihovo pismo. V njem poudarjajo, da bi občina Golnik izpolnjevala vse zakonske zahteve za ustanovitev in bi bila 53. največja občina v državi. Od poslancev pričakujejo soglasno podporo razpisu referenduma, saj bi bil, kot navajajo, glas proti tudi glas proti ustavi.

"Čeprav ne želimo Mestni občini Kranj ničesar ukrasti, pa je bil odziv njenih organov povsem neprimeren. Lotili so se nas z lažmi in žaljivkami. Najbolj je bolela tista, da bi z izločitvijo nove občine vsi izgubili. Da znajo z našim denarjem upravljati le na mestni občini, mi pa bi ga zapravili. Ali pa, da novo občino podpira le peščica," so zapisali.

Ob očitkih, da predlog ustanovitev nove občine ne uživa velike podpore, so se lotili tudi zbiranja podpisov. Kot je ob današnji predaji podpisov izpostavila predstavnica civilne iniciative Barbara Gunčar, podpisi, ki jih je zbiralo okoli 30 ljudi, predstavljajo jasno voljo prebivalcev, da si želijo imeti novo občino.