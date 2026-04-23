Slovenija

Podporniki legalizacije konoplje zahtevajo upoštevanje referenduma

Ljubljana, 23. 04. 2026 19.42 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Danica Jovanović K.H. +1
Marihuana marš

V središču Ljubljane so se na t. i. Marihuana Maršu zbrali podporniki legalizacije konoplje, med katerimi so tudi vidni predstavniki odhajajoče koalicije. Zbrani so opozorili, da so državljani svojo voljo jasno izrazili na referendumu leta 2024, zato zahtevajo ureditev zakonodaje o konoplji v skladu z izidi referenduma.

Na ljubljanskem Kongresnem trgu so se danes na tradicionalnem političnem shodu Študentske organizacije Univerze v Ljubljani znova zbrali podporniki legalizacije konoplje. Po prelomnih protestih v zadnjih letih, zmagi na referendumu in sprejetju zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene, je politični shod Marihuana Marš dobil novo težo in pomen, so prepričani organizatorji.

"Slovenija je danes najbližje celostni ureditvi zakonodaje o konoplji, kot je bila kadar koli prej, vendar boj še zdaleč ni končan. Prav zato je ključno, da pritisk ohranjamo in jasno ter vztrajno izražamo zahtevo po spremembah," so zapisali pred današnjim shodom.

Verjamejo, da ne glede na posameznikovo politično pripadnost drži dejstvo, da bo vsaka ureditev konoplje boljša od obstoječe prohibicije, ki po besedah vodje političnega shoda Marihuana Marš Mateja Svetine bolj spominja na srednji vek kot na 21. stoletje.

Nemčija in Češka sta že sprejeli odločitev o modernizaciji zakonodaje na področju konoplje, kar po mnenju organizatorjev kaže, da so spremembe v tem delu Evrope mogoče. Prepričani so, da bi morali temu zgledu slediti tudi v Sloveniji in dokončno urediti še zakonodajo na področju osebne rabe.

Na shodu so spregovorili tudi nekateri politični predstavniki, ki so pozvali k legalizaciji. Po oceni predsednika Piratov Jasmina Feratovića je nesprejemljivo, da policija vsako leto kaznuje več kot 7000 ljudem zaradi uporabe konoplje. "Zakaj se policisti ne ukvarjajo s korupcijo, zakaj ne preiskujejo težjih kaznivih dejanj, zakaj sodstvo zapravlja čas v pregonu ljudi, ki s svojim početjem ne škodujejo nikomur?," je bil oster.

Po besedah predstavnice podmladka Mlada Levica Lane Nikolić kriminalizacija konoplje ne zmanjšuje uporabe in ne ščiti ljudi, temveč ustvarja zgolj stigmo, represijo in dobiček za kriminalne mreže.

Da mora država zagotoviti dostop do varnih, nadzorovanih in kakovostnih konopljinih pripravkov vsem, ki jih potrebujejo, ter omogočiti široko lastno proizvodnjo tudi v Sloveniji, je prepričan tudi predstavnik Mladega foruma SD Jakob Mlakar.

Pred shodom pa so se oglasili tudi nasprotniki legalizacije konoplje. V zvezi Brez izgovora, Slovenskem združenju za kronične nenalezljive bolezni, Društvu za zdravje srca in ožilja, Inštitutu Utrip, Zavodu Vozim, Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, Slovenski zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Inštitutu za zdravje in okolje so opozorili, da pri legalizaciji konoplje ne gre zgolj za vprašanje individualne svobode, temveč kompleksno javnozdravstveno odločitev, ki negativno vpliva na varnost in zdravje celotne populacije. Poudarili so, da je ključno vlaganje v sistematično preventivno delo.

marihuana marš legalizacija konoplje referendum

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SpamEx
23. 04. 2026 20.54
420
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
23. 04. 2026 20.54
Spelte se đankiji...
Odgovori
0 0
Jon Bacek
23. 04. 2026 20.49
Ali Lukec redno črtice vleče?
Odgovori
+1
1 0
Noleani
23. 04. 2026 20.37
4 leta so bili na vladi levi z levico na celu in niso protestirali zakaj zdaj? P.S. referendum je bil posvetovalni.
Odgovori
+4
4 0
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
