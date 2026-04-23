Podporniki legalizacije konoplje zahtevajo upoštevanje referenduma

Na ljubljanskem Kongresnem trgu so se danes na tradicionalnem političnem shodu Študentske organizacije Univerze v Ljubljani znova zbrali podporniki legalizacije konoplje. Po prelomnih protestih v zadnjih letih, zmagi na referendumu in sprejetju zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene, je politični shod Marihuana Marš dobil novo težo in pomen, so prepričani organizatorji.

"Slovenija je danes najbližje celostni ureditvi zakonodaje o konoplji, kot je bila kadar koli prej, vendar boj še zdaleč ni končan. Prav zato je ključno, da pritisk ohranjamo in jasno ter vztrajno izražamo zahtevo po spremembah," so zapisali pred današnjim shodom.

Verjamejo, da ne glede na posameznikovo politično pripadnost drži dejstvo, da bo vsaka ureditev konoplje boljša od obstoječe prohibicije, ki po besedah vodje političnega shoda Marihuana Marš Mateja Svetine bolj spominja na srednji vek kot na 21. stoletje.

Nemčija in Češka sta že sprejeli odločitev o modernizaciji zakonodaje na področju konoplje, kar po mnenju organizatorjev kaže, da so spremembe v tem delu Evrope mogoče. Prepričani so, da bi morali temu zgledu slediti tudi v Sloveniji in dokončno urediti še zakonodajo na področju osebne rabe.