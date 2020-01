Podporo predlogoma za pregon in omejitev vard napovedali le v koaliciji

Predlagane dopolnitve zakona o nadzoru državne meje prepovedujejo vsakršno ravnanje posameznika ali skupine, ki je enako ali podobno policijskim nalogam pri nadzoru državne meje ali ovira policijo. Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru pa predvideva sankcije za nošenje imitacij orožja in uniform, je povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Predvidene globe znašajo od 500 do 2000 evrov.

T. i. Štajerska varda po njegovih besedah še naprej novači člane, čeprav je bil predsednik gibanja Zedinjena Slovenija Andrej Šiško spoznan za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Policija po ministrovih besedah ugotavlja, da se krepi interes za oblikovanje različnih vard. Pripadniki Štajerske varde so oblečeni v enaka oblačila, ki dajejo vtis uniforme. Neredko uporabljajo zasebna vozila, na katerih so nameščene njihove oznake, je dejal.

V javnosti to povzroča napačne predstave o njihovih pristojnostih, zato je treba tovrstna ravnanja opredeliti kot kazniva, da se lahko učinkovito preprečujejo in onemogočajo, je poudaril.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v LMŠ izpostavili pomen varnosti. "Le država pa je tista, ki sme in mora zagotoviti nacionalni varnostni sistem," je dejal Igor Peček. Predloga bosta ustrezno rešila vprašanje, komu je prepovedano ravnanje, ki je naloga državnih organov, je dejal Predrag Baković iz SD.

V SMC menijo, da gre pri različnih vardah za paradržavne enote, ki ogrožajo varnost ljudi in demokratični ustroj družbe. Slovenija je varna in sodobno urejena država in ni potrebe po takšnih skupinah, je dejala Janja Sluga. V SMC pozivajo državljane, naj ne nasedajo tem ekstremističnim skupinam, ki želijo dajati vtis, da je v Sloveniji vse narobe.

Vaške straže hočejo prevzemati delo državnih organov, vznemirjajo javnost in imajo nepredvidljive posledice, je dejal Andrej Rajh iz SAB. Prav tako pa tudi v DeSUS podpirajo prizadevanja vlade in ministrstev za notranje zadeve in za obrambo, da onemogočijo delovanje paradržavnih sil. Država mora reagirati, je pozval Robert Polnar.

V SDS predloga označili za blamažo

Do predlogov pa so bili kritični v opoziciji. V SNS se ne strinjajo s tem, da se sankcionira tiste, ki želijo migrantom onemogočiti nezakonit vstop v državo, je prepričan Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je nastopil v maskirni uniformi Slovenske vojske.

V SDS so predloga označili za "blamažo". "Namesto da bi vlada preganjala ilegalne migrante, preganja tiste, ki se skušajo samoorganizirati z namenom, da se zaščitijo,"je menil Branko Grims.

Tako kot v SDS so tudi v NSi ocenili, da je treba ustaviti in preprečiti nezakonite migracije. Glede na to je treba takoj izboljšati opremljenost policije, je pozval Jernej Vrtovec.

V Levici pa predlogoma izrecno nasprotujejo. Državni organi bi morali že zdaj ukrepati, saj so v zakonu že vse podlage, je menila Nataša Sukič.