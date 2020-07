Evropsko komisijo skrbi predlog slovenske medijske zakonodaje

Glede na danes predstavljeno poročilo in razmere v Sloveniji je ocenila, da so nekateri trendi skrb vzbujajoči. Poročilo sicer ugotavlja stagnacijo, ponekod tudi degradacijo medijskega pluralizma v Sloveniji. Na podlagi štirih parametrov Slovenija pri dveh – temeljna zaščita in družbena vključenost – sodi med države s srednjim tveganjem, veliko tveganje pa si je Slovenija prislužila pri tržni pluralnosti in politični neodvisnosti.

V zvezi s Slovenijo je Jourova danes znova omenila tudi primer napadov politike na Blaža Zgago v preteklosti in spomnila, da je o tem govorila s slovensko stranjo in zahtevala, da se napadi nanj prenehajo.