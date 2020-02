Podpredsednik SAB in nekdanji minister Purič izstopil iz stranke

Nadaljeval je, da''iz svojih dosedanjih delovnih izkušenj vem, da brez medsebojnega sodelovanja, zaupanja in spoštovanja znotraj vsake organizacije delo ne more prinesti pričakovanih rezultatov. Le rezultati pa na koncu štejejo. Gre preprosto samo za načine dela, ki so seveda lahko različni, vendar pa mora biti njihova izbira razumna in v rokah treznih ljudi. Ob tem bi uporabil besede našega kulturnika Jana Krmelja, ki pravi »ljubezen in umetnost lahko spremenita politiko tam, kjer se ta zares začne: v posamezniku« in nadaljuje: »Nujno je prisluhniti temu, kar nas lahko spremeni. Nujno je prisluhniti temu, kar nismo«.

Kot je poudaril v svoji odstopni izjavi: ''Tako pridemo do bistva. To je vprašanje zaupanja, ki je ali pa ga ni. Vsak ga lahko dojema po svoje. Sam, moram priznati, da sem ga izgubil že pred časom. Izguba medsebojnega zaupanja pomeni tudi izgubo spoštovanja in to je trenutek, ko se človek mora odločiti, kako naprej.''

Pismo je zaključil z besedami: ''Z vsem dolžnim spoštovanjem vam sporočam, da sem se odločil, da z današnjim dnem nepreklicno odstopam kot podpredsednik stranke in tudi izstopam iz članstva SAB. Prepričan sem, da moje delo v ničemer in nikoli ni ogrozilo ali pa škodovalo ugledu stranke, ki ji tudi v bodoče želim veliko uspehov.''