Podprite smučarske skakalce iz domačega fotelja

Ljubitelji smučarskih skokov lahko tudi letos v živo, a na virtualen način, podprejo najboljše smučarske skakalce sveta, ki se bodo decembra zbrali v Planici. Vsakdo, ki želi soustvarjati edinstveno navijaško vzdušje, ki bo dolino pod Poncami letos prevetrilo prvič, lahko svojo prijavo odda na spletni strani triglav.si/planica. Omejeno število prijavljenih navijačev se bo utripu svetovnega prvenstva v smučarskih poletih tekom vseh štirih dni lahko pridružilo z uporabo mobilnih naprav, tablic ali računalnikov s kamerami, preko katerih bodo s pomočjo orodja za oddaljena srečanja v živo delili utrip navijanja iz svoje dnevne sobe. Ta se bo prikazal na virtualni tribuni, ki bo smučarje skakalce pričakala v izteku skakalnice. Z nekaj sreče bodo navijači za podporo skakalcem tudi nagrajeni, in sicer z vstopnicami za ogled finala svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki ga bo marca prihodnje leto znova gostila Planica.

K navijanju spodbujajo tudi slovenski smučarski skakalci

Da je ozračje v Planici zaradi izjemnih navijačev vsako leto edinstveno, priznavajo številni smučarski skakalci. »Bučanje gledalcev, zvok napovedovalca, baloni, zastave, šotori, vse to je kulisa, ki se mi prikaže v mislih, ko pomislim na tekmovanje v Planici. A letošnja situacija je drugačna. Zato ne dvomim, da si bodo navijači čas, ko ostajamo doma in se ne družimo, z veseljem popestrili z virtualnim navijanjem med ogledom svetovnega prvenstva v smučarskih poletih. V času tekem si lahko vsakdo predstavlja, da je v Planici, obleče navijaška oblačila, v roke vzame navijaške pripomočke in zastavo ter doma na glas navija. Tudi to tekmovalci čutimo,« je pojasnil Peter Prevc in ljubitelje smučarskih skokov povabil k (so)ustvarjanju virtualne tribune.

Tradicionalna podpora športnemu prazniku

Ustvarjanje edinstvenega vzdušja v dolini pod Poncami je del podpore, ki jo slovenskemu športnemu prazniku že več kot šest desetletji zagotavlja največja slovenska zavarovalnica. »Z Zavarovalnico Triglav je Planico v zadnjih štirih desetletjih obiskalo že okoli 100.000 otrok s spremljevalci. Ti so v sklopu projekta Otroci Triglava v Planici smučarske skakalce zagotovo spodbujali na edinstven način. Z navijanjem se je pri najmlajših krepilo navdušenje nad športom, s tem pa tudi zdrav življenjski slog. Prav to navdušenje si med mladimi in hkrati odraslimi navijači želimo negovati tudi letos. Verjamemo, da bomo s pomočjo sodobne tehnologije izkušnjo spodbujanja junakov zime tokrat omogočili široki množici ljudi, tekmovalcem pa na ta način izkazali potrebno podporo in jih spodbudili k doseganju izjemnih rezultatov,« je povedal Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav.

Prijave k navijanju so že odprte

Najbolj zvesti navijači se lahko k soustvarjanju edinstvenega vzdušja v Planici na spletni strani triglav.si/planica prijavijo že danes. Prijave za posamezni tekmovalni dan (četrtek, petek, sobota, nedelja) bodo odprte do 18. ure nad dan pred danim tekmovanjem (primer: posameznik, ki želi navijati v četrtek, se lahko prijavi do srede, do 18. ure). Število prostih mest na virtualni tribuni je omejeno. Povezavo za uporabo orodja za oddaljena srečanja, preko katere bodo ljubitelji smučarskih poletov lahko v živo delili svoje navijaške utrinke, bodo zato dobili le tisti, ki se bodo na posamezni termin prijavili, preden bodo prosta mesta zasedena. Vse informacije o načinu sodelovanja so objavljene na prijavni spletni strani.

Zavarovalnica Triglav kot zlati sponzor Planice v svojem 120. letu delovanja k virtualnemu navijanju spodbuja tudi s 120 kartami za ogled finala svetovnega pokala v smučarskih skokih 2021. Zanje se bodo v štirih žrebih, s katerimi bodo vsak tekmovalni dan podelili po 30 vstopnic, lahko potegovali vsi, ki bodo oddali prijavo za navijanje na katerikoli dan decembrskega tekmovanja.





Naročnik oglasa je Zavarovalnica Triglav.