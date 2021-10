Podprli predlog resolucije o razvoju in opremljanju Slovenske vojske

Tonin je poudaril, da resolucija na nek način pomeni kontinuiteto tistega, kar so že delali in analizirali njegovi predhodniki, in sledi dosedanjim javnim usmeritvam vseh političnih strank, z izjemo Levice. V njej sledijo finančnim zavezam, ki sta jih dala tudi nekdanja predsednika vlade Alenka Bratušek in Marjan Šarec .

Pri tem je obrambni minister spomnil, da se tudi zaradi finančne krize niso uresničevali dolgoročni, pa tudi srednjeročni razvojni cilji. Nabrali so se številni strukturni in razvojni problemi, ki se še danes odražajo s kadrovsko in materialno podhranjenostjo Slovenske vojske, s tem pa tudi s ključnimi omejitvami pri njenem nadaljnjem razvoju, je dejal minister.

V SD so sicer uvodoma predlagali, da bi obravnavo resolucije umaknili z dnevnega reda tokratne seje. Po besedah Gregorja Židana se s sprejemanjem resolucije hiti po nepotrebnem, saj obrambno ministrstvo razpolaga z vsemi usmerjevalnimi in izvedbenimi dokumenti, ki omogočajo delovanje in razvoj obrambnega sistema. Opozoril je, da leta 2010 sprejeta resolucija velja še celoten mandat naslednje vlade, poleg tega bi ob sprejemanju nove resolucije najprej pričakovali analizo uresničitve ciljev iz zdaj veljavne.

Miha Kordiš iz Levice, ki je podprla predlog SD, je ob tem poudaril, da se je tovrstnega dokumenta treba lotiti s široko javno razpravo, "zagotovo pa ne pet pred 12. uro, pred volitvami". Tudi sicer so v Levici kritični do predlagane resolucije. Kot je dejal Kordiš, ta do leta 2035 predvideva kar 5,4 milijarde evrov za področje vojske, pretežno za nabavo orožja, "ki ga v tej državi ne potrebujemo" in je namenjeno za delovanje v okviru zveze NATO. "Če bomo dali 5,4 milijarde evrov v orožje, kje bomo našli denar za tisto, kar v tej državi dejansko potrebujemo?" je vprašal poslanec. Ob tem pa je napovedal predlog za referendum.