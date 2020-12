Obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami: nova ureditev delovanja vzgojnih zavodov

Odbor DZ za izobraževanje je podprl predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju. Predlog, ki ga mora na plenarni seji obravnavati še DZ, ureja celostno delovanje vzgojnih zavodov in način njihovega dela, na odboru pa je bil deležen soglasne podpore.

Vzgojni zavodi po novem strokovni centri, katerih delo usmerjeno na tri področja

Kot je povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, gre pri predlogu za povsem nov zakon, ki bo na novo sistematično uredil delovanje vzgojnih zavodov. Ti bodo po novem delovali kot strokovni centri, katerih delo bo usmerjeno na tri področja, v zagotavljanje preventivne pomoči otrokom, ki so vključeni v redne vrtce in šole, izvajanje različnih oblik in metod dela z otroki in mladostniki, ki so že nameščeni v vzgojnih zavodih, in v nudenje podpore po odpustu domov.

Nov zakon je bil po besedah ministrice potreben, ker je trenutna ureditev otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami zastarela, pa tudi neusklajena in nedorečena."Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami so ena od najbolj ranljivih skupin, zato jim je treba nameniti posebno pozornost in obravnavo," je dejala.

Zakon je po besedah Kustečeve potreben tudi zaradi številnih opozoril varuha človekovih pravic, ki je v zadnjih letih večkrat opozarjal, da je treba v vzgojnih zavodih zagotoviti bolj optimalne pogoje za razvoj otrok in mladostnikov, ki bivajo v njih, kot tudi, da je treba pravno urediti ukrepe, ki jih pri obravnavi otrok in mladostnikov uporabljajo zavodi. Ministrica verjame, da zakon pri tem odgovarja na ključna vprašanja.