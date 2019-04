Podravka Debeli rtič pripisala Hrvaški

Meja med Slovenijo in Hrvaško očitno ostaja pereča tema. Po razkritju, da je hrvaška obveščevalna služba (SOA) prisluškovala slovenskemu sodniku pri Stalnem arbitražnem sodišču za medržavne spore Jerneju Sekolcu in naši agentki pri sodišču Simoni Drenik , je Hrvaška spet 'prestopila mejo'. Ob 70 obletnici Podravke je ta objavila promocijski video, v katerem opisuje svoje začetke in ugotovitev, da je najlepše doma. 'Vemo kam gremo, ker vemo od kod prihajamo', poudarjajo v posnetku, dolgem 47 sekund. Z videom ne bi bilo nič narobe, če se ne bi v posnetku, na 25 sekundi, pojavil posnetek polotoka Debeli rtič pri Ankaranu. Kot kaže so Hrvati spet mejo določili sami in glede na posnetek, so jo premaknili na Debeli rtič.

Za pojasnilo smo se obrnili na Podravko, kjer so nam povedali, da videa niso pripravili sami, ampak ga je za njih pripravila agencija. Kot so pojasnili na agenciji, so iskali primeren kader, ki bi vključeval mediteransko okolje z vinogradi. V bazi so našli polotok Ankaran, vendar natančnega opisa, za katero lokacijo gre, zraven ni bilo. "Nakup kadrov v mednarodnih internetnih bazah za potrebe TV ali spletnih oglasov je običajna praksa v marketingu in filmski industriji, saj se s tem privarčuje. Ima pa to tudi slabo stran, saj informacije, kje točno je bil kader posnet niso vedno dostopne," so pojasnili.

V Podravki se prebivalcem Slovenije opravičujejo, saj niso želeli nikogar prizadeti. "S posnetkom smo želeli prikazati našo pot in razvoj v 70 letih. Sporni kader bomo zamenjali," so še sporočili iz Podravke.

Da gre za napako predvideva tudi ankaranski župan Gregor Strmčnik. "Iskreno pa upam, da najnovejših zapletov z implementacijo arbitražne razsodbe hrvaški sosedje ne razumejo, kot da se arbitražno določena meja na morju iz Piranskega zaliva prestavlja v Koprski zaliv," nam je povedal.

O spornem posnetku je sicer prvo poročalo Delo.