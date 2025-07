PODRAVKINA PASSATA : Svežina paradižnika s hrvaških polj

Vsa surovina za Podravkino passato prihaja izključno s hrvaških polj, od Istre do celinske Hrvaške. Plodovi rastejo v sodelovanju z več kot 20 kooperanti, ki paradižnik pridelujejo izključno za Podravkine izdelke. Samo na območju Istre bo letos posajenih 3,5 milijona sadik, s pričakovanim pridelkom 7.500 ton paradižnika, ki bo končal v steklenicah priljubljene passate.

V najnovejšem obratu za predelavo v Varaždinu, odprtem poleti 2024, dnevno predelajo do 1.000 ton svežih plodov. Paradižnik tako poberejo in predelaji v manj kot 24 urah, s čimer se ohrani okus, tekstura, hranilna vrednost in barva – torej vse, kar si želite na svojem krožniku.