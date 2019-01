Podražili bi avtobusne vozovnice, parkirnino in grobnino

Direktor LPP Peter Horvat je dodal, da so ob nakupih 168 novih avtobusov linije praktično podaljšali za 100 kilometrov, število uporabnikov pa povečali s 400.000 na 550.000. "Za te številke se lahko med drugim zahvalimo cenovni politiki, ki jo vodi ljubljanska občina," je ocenil in spomnil, da je občina v preteklih letih močno okrepila subvencijo, s katero pokriva stroške izvajanja.

Kot primer je izpostavila podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP), ki je od leta 2007 do danes kupilo 168 novih avtobusov in zanje odštelo 42 milijonov evrov, cen pa ni spreminjalo zadnjih osem let. "Upravičeno lahko danes predlagamo korekcijo cen, saj bomo s tem dobili majhen, a potreben vir, da lahko še naprej sledimo taki kakovosti storitev," je ponovila.

Direktorica družbe Javni holding Ljubljana Zdenka Grozde je ob predstavitvi predloga višjih cen storitev ljubljanskih gospodarskih javnih cen na današnji novinarski konferenci izpostavila, da ljubljanska javna podjetja dosegajo visoke standarde in so po kakovosti storitev primerljiva z ostalimi evropskimi mesti. "Da dosegamo tako visoko kakovost, pa je treba seveda vlagati v razvoj, tehnologijo in infrastrukturo," je izpostavila.

Letna imenska splošna vozovnica bi stala 365 evrov in bi imetnikom omogočala neomejeno število voženj za en evro na dan. Letna upokojenska vozovnica pa bi stala 220 evrov, kar pomeni neomejeno število voženj za 0,60 evra na dan. Če bo mestni svet na februarski seji spremembe potrdil in bodo začele veljati aprila ali maja, bodo po Jankovićevih besedah uporabniki LPP za letno vozovnico za leto 2019 odšteli sorazmerno manj denarja.

Novinarske konference se je v imenu solastnikov ljubljanskega javnega holdinga udeležil tudi župan Brezovice Metod Ropret , ki je izpostavil, da znotraj sveta ustanoviteljev holdinga obstaja prepričanje, da so nekatere korekcije enostavno nujne, obstaja pa tudi prepričanje, da na nekaterih točkah ni kompromisa. "In točka, kjer ne pristajamo na kompromis, je kakovost," je poudaril.

"Cilj mestne občine gotovo ni, da se te cene dvigujejo, cilj je, da se število uporabnikov povečuje in da je čim več Ljubljančanov in obiskovalcev lastnikov terminskih vozovnic," je dejal Horvat.

Višja cena parkiranja v prvi in drugi coni

Ljubljanska občina predlaga tudi dvig parkirnin v ožjem središču mesta in v parkirnih hišah, ki jih upravlja. Kot je pojasnila direktorica Ljubljanskih parkirišč in tržnic Mateja Duhovnik, parkirnina za garažne hiše za stanovalce ostaja enaka, prav tako ne bodo spreminjali višine parkirnine na P&R parkiriščih in v tretji coni parkiranja, se bo pa ta za 10 centov na uro podražila v prvi in drugi coni.

V garažnih hišah pod Kongresnim trgom in v Kozolcu bodo vozniki po predlogu občine po novem odšteli 1,50 evra za uro parkiranja. Vodja občinskega oddelka za gospodarstvo in promet David Polutnik je dodal, da s predlaganimi cenami sledijo cilju, da na javne površine v ožjem središču mesta prihaja manj vozil dnevnih migrantov.

Nove površine, ki jih bo treba vzdrževati

Manjše spremembe se obetajo tudi pri cenah grobnin. Po pojasnilih direktorja podjetja Žale Roberta Martinčiča je ljubljanska občina v zadnjih letih intenzivno pristopila k širitvi pokopališč. Lani so razširili pokopališče Sostro, zdaj se izvaja širitev pokopališča Polje, sledile pa bodo bodo širitve pokopališč Žale, Vič, Rudnik, Štepanja vas in Šentvid. "Vse to pomeni, da bomo pridobili nove površine, ki jih bo treba vzdrževati," je poudaril.

Žale bodo grobnino povečale za 10 odstotkov, česar po Martinčičevih pojasnilih najemniki ne bodo bistveno občutili. Kot je navedel, gre pri žarnem grobu za podražitev za 2,10 evra letno, pri enojnem grobu pa za 3,50 evra.